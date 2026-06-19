Jorge Torregrosa renuncia al Sistema Penitenciario en medio de la crisis por fuga masiva en La Joyita

Panamá/El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, presentó este viernes 19 de junio su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, según informó esa entidad mediante un comunicado.

La salida de Torregrosa se produce en medio de la mayor fuga de privados de libertad registrada en el centro penitenciario La Joyita, un hecho que ha mantenido en marcha diversos operativos de búsqueda y ha puesto bajo escrutinio las medidas de seguridad dentro del sistema carcelario.

"El director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, ha presentado su renuncia al cargo, la cual ha sido aceptada por la ministra Dinoska Montalvo", se lee en el comunicado. La entidad destacó además la labor desarrollada por Torregrosa. "La ministra Montalvo agradece sus 20 meses de gestión, destacando la entrega, desempeño y compromiso".

¿Cuáles fueron las razones de la renuncia del director del Sistema penitenciario?

La carta de renuncia de Torregrosa señala que "tengo a bien expresarle que esta renuncia la presento con el ánimo de contribuir de manera objetiva y transparente con las investigaciones que en este momento están en etapa de desarrollo por parte de las autoridades correspondientes".

Soy parte de este gobierno y lo correcto es que la investigación se pueda llevar adelante para esclarecer los hechos y que el señor Presidente pueda darle al país toda la verdad. Realizo este acto con la certeza de haber actuado con honestidad y buena fe", se lee.

Torregrosa defendió su gestión y negó que su salida sea una admisión de culpa, al señalar que "desde el día 1 de mi gestión hemos trabajado incansablemente por construir con la reforma total del sistema penitenciario, un sistema abandonado. Soy consciente que los cambios traen resistencia; enfrentamos una cultura penitenciaria fracasada y esto trajo consecuencias, sin embargo, logramos dar sentido a la ley clasificando de forma masiva privados de libertad llevando adelante programas de trabajos intramuros y extramuros como el Plan Libertad; empezando a convertir las cárceles en áreas productivas en donde el privado de libertad se gana su alimento y le hiciera frente a los gastos que ocasiona su reclusión".

Mi renuncia no responde a una salida fácil de un problema, responde a un acto de responsabilidad tanto ante el Presidente, como ante la faz del país para permitir que toda la verdad de los hechos ocurridos el 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita salga a la luz pública y que no quede espacio a duda que este gobierno será intolerante ante cualquier conducta que intente desafiar al Estado".

Hasta el momento, el Ministerio de Gobierno no ha informado quién asumirá la dirección del Sistema Penitenciario ni ha precisado si la dimisión guarda relación con los recientes acontecimientos registrados en La Joyita.