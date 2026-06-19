Fondo de Población entrega 800 kits de dignidad a mujeres de Hato Ratón, comarca Ngäbe Buglé

La ayuda busca aliviar las dificultades que enfrentan muchas familias de esta región, donde las condiciones geográficas y la distancia con los centros urbanos limitan el acceso a productos esenciales y servicios básicos.

Panamá/Mujeres de la comunidad de Hato Ratón, en el corregimiento de Jadebei, distrito de Noleduima, en la comarca Ngäbe-Buglé, fueron escenario de una jornada de entrega de productos básicos de higiene.

En total, se entregaron 800 kits de "dignidad", una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

Los paquetes incluyen artículos de uso diario como pasta dental, toallas sanitarias, ropa interior, desodorantes, papel higiénico, linternas y otros productos orientados al cuidado y bienestar de las mujeres de esta apartada región.

Edith Castillo, jefa nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, explicó que la entrega responde a las necesidades particulares de una comunidad ubicada en una zona montañosa de difícil acceso.

Para el Unfpa es importante estar en esta comunidad de Hato Ratón por invitación del Ministerio de Desarrollo Social para la entrega de kits de dignidad, que son de higiene para las mujeres que, por su zona montañosa, estamos hablando de 4 mil metros de altura, llueve muchísimo y las mujeres tienen muy poco acceso a este tipo de insumos y a servicios", manifestó.

Castillo destacó que la iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre el organismo internacional y el Gobierno Nacional para fortalecer la atención a las mujeres indígenas. "Lo que buscamos es el fortalecimiento de esa alianza entre el Fondo de Población y el Gobierno Nacional que dé alternativas y que acompañe, sobre todo, la dignidad de las mujeres indígenas del país", expresó.

La ayuda busca aliviar las dificultades que enfrentan muchas familias de esta región, donde las condiciones geográficas y la distancia con los centros urbanos limitan el acceso a productos esenciales y servicios básicos.

En la actividad, también se dio una jornada de vacunación y seguimiento a mujeres en gestación. Cabe señalar que, recientemente, UNFPA reafirmó su asistencia técnica al proceso de actualización de la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (2026-2030), presidido por el Mides.

Los datos revelan que los máximos de la fecundidad se concentran en provincias como: Darién y Bocas del Toro, y en las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan, donde la pobreza extrema y prácticas nocivas como las uniones tempranas duplican o triplican la media nacional.

Con información de Jessica Román.