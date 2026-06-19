Lotería reprograma sorteo del Gordito del Zodiaco para el 3 de julio

Fue reprogramado para el viernes 3 de julio de 2026, manteniendo su horario habitual de las 3:00 p.m.

Ciudad de Panama/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) informó a los compradores de chances y billetes oficiales, así como al público en general, que el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al signo Géminis tendrá una nueva fecha de realización.

El sorteo, que estaba programado inicialmente para el viernes 26 de junio, fue trasladado para el viernes 3 de julio de 2026, manteniendo su horario habitual de las 3:00 p.m.

Según la institución, la decisión fue tomada luego de consultar a los billeteros, con el objetivo de brindarles un mayor margen de tiempo para la comercialización y venta del producto institucional.

La Lotería Nacional destacó que esta modificación busca respaldar a los vendedores oficiales, quienes cumplen un papel fundamental en la distribución de los productos de la entidad, sin afectar la programación establecida de los sorteos regulares.

La institución agradeció la comprensión de los compradores y reconoció el esfuerzo constante de los billeteros, considerados aliados importantes en el desarrollo social del país.