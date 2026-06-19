Criar, enseñar y acompañar: la historia de un padre que asume su rol con amor

David Cedeño es uno de esos padres que asumió la responsabilidad de criar a su hijo Israel solo desde que tenía tres años.

Ciudad de Panamá/La crianza y el cuidado de los hijos también forman parte de las historias que desafían los roles tradicionales dentro de las familias. David Cedeño es uno de esos padres que asumió la responsabilidad de criar a su hijo Israel desde que tenía tres años.

Para Cedeño, la paternidad no debe verse como algo excepcional cuando es ejercida por un hombre. Asegura que ser padre implica compromiso, presencia y responsabilidad diaria.

“Normalizamos el ver madres solteras, y cuando vemos un padre soltero, lo cogemos como algo distinto y en realidad es simplemente cumplir con nuestro rol de padre y estar anuente de nuestras responsabilidades y cumplir con ellas. Cuando las cosas se hacen con amor, se le quita lo difícil”, expresó.

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Desde pequeño, Israel ha crecido acompañado por su padre, quien reconoce que los momentos más complicados han sido aquellos en los que su hijo se enferma. Sin embargo, la convivencia diaria ha fortalecido el vínculo entre ambos.

A sus casi nueve años, Israel sueña con convertirse en futbolista y alcanzar grandes metas, pero también piensa en compartir sus logros con su familia.

“Quiero tener una casa, millones de dólares, llevarme a mi familia a otro país, también ganar copas”, expresó el niño.

La relación entre padre e hijo es evidente en los pequeños momentos que comparten, algo que también destaca el abuelo de Israel, Hilario Cedeño, quien reconoce el compromiso de David.

“La idea de los padres es que los hijos se porten bien y, por lo menos, Israel se ha portado bien y David es bastante responsable con su hijo”, manifestó.

Además de su rol como padre, David se desempeña como docente de música y trabaja como productor musical desde un pequeño estudio que tiene en su hogar.

Para él, el Día del Padre no representa únicamente una fecha en el calendario, sino una celebración de los momentos cotidianos junto a su hijo.

“Él es un niño que cuando se levanta y me ve, me abraza, me dice papi, te amo, y qué otro motivo de sentirse dichoso”, afirmó.

Con información de Yenny Caballero