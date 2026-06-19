Policlínicas de Betania y San Francisco estarán cerradas este sábado por jornada de desinfección

CSS anuncia cierre temporal del servicio de urgencias en policlínica de Betania y San Francisco por jornada de desinfección.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los asegurados y usuarios de las policlínicas Don Alejandro De La Guardia, Hijo, en Betania, y Dr. Carlos N. Brin en San Francisco, que sus servicios de urgencias serán suspendidos de forma temporal debido a jornadas de limpieza profunda y desinfección.

En la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, el Servicio de Urgencias permanecerá suspendido temporalmente este sábado 20 de junio, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., periodo durante el cual no se permitirá el acceso al área intervenida.

La CSS indicó que, una vez culminados los trabajos, la atención de urgencias se reanudará a partir de las 9:00 a.m. Mientras dure la suspensión, los pacientes que requieran atención podrán acudir a la Policlínica Manuel María Valdés o al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, instalaciones que mantienen servicio las 24 horas.

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De igual manera, la institución comunicó que la Policlínica Dr. Carlos N. Brin en San Francisco, tendrá suspendido temporalmente su servicio de Urgencias este sábado 20 de junio, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., debido a labores de limpieza profunda y desinfección.

Al finalizar los trabajos, el servicio retomará su horario habitual de atención hasta las 7:00 p.m.

La entidad explicó que estas acciones forman parte del cronograma aprobado por el Ministerio de Salud mediante la Resolución No. 161 del 20 de marzo de 2026, que establece la realización de dos jornadas mensuales de limpieza y desinfección en la instalación hasta diciembre del presente año, con el objetivo de fortalecer las medidas de bioseguridad.

Durante el periodo de cierre de la Policlínica Dr. Carlos N. Brin, se recomendó a los usuarios acudir a otras instalaciones de la CSS, como la Policlínica Manuel María Valdés, en San Miguelito; la Policlínica J.J. Vallarino, en Juan Díaz; la Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, en calle 25 de Calidonia, o la unidad de salud más cercana.