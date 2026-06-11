Casos de dengue en Panamá disminuyen 48.8 % durante 2026

Las hospitalizaciones y los casos graves también registran una reducción, aunque las autoridades mantienen la alerta durante la temporada lluviosa.

Ciudad de Panamá/Panamá registró una reducción del 48.8 % en los casos de dengue durante las primeras 20 semanas epidemiológicas de 2026, según datos del Ministerio de Salud (Minsa), que atribuye este resultado al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y las acciones de control vectorial en las zonas de mayor riesgo.

Hasta la semana epidemiológica N.° 20 de este año se han notificado 2,720 casos acumulados, frente a los 5,311 casos reportados en el mismo período de 2025, lo que representa 2,591 casos menos.

La disminución también se refleja en las formas más severas de la enfermedad. Del total de casos registrados en 2026, 2,380 corresponden a dengue sin signos de alarma, 323 con signos de alarma y 17 a dengue grave. Para la misma fecha del año pasado se contabilizaban 41 casos de dengue grave.

Las hospitalizaciones asociadas a la enfermedad también mostraron una tendencia a la baja, pasando de 460 pacientes en 2025 a 341 en 2026. Asimismo, la tasa nacional de incidencia disminuyó de 116.2 a 57.6 casos por cada 100 mil habitantes.

La doctora Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Minsa explicó que la mayoría de las regiones de salud reportan una disminución en los contagios. Entre las reducciones más significativas destacan San Miguelito, que pasó de 1,249 a 238 casos, y Panamá Norte, que disminuyó de 608 a 126.

También se registraron descensos en la Región Metropolitana, Panamá Oeste, Los Santos, Chiriquí, Veraguas, Darién, Coclé y la comarca Ngäbe-Buglé.

Sin embargo, algunas regiones reflejan incrementos respecto al año anterior. Colón pasó de 149 a 493 casos, convirtiéndose en la segunda región con más contagios reportados en 2026. Panamá Este, Herrera y la comarca Guna Yala también registraron aumentos.

En cuanto a las defunciones, el informe epidemiológico reporta ocho fallecimientos asociados al dengue en 2026, uno más que los siete registrados durante el mismo período de 2025.

Por su parte, el coordinador nacional de Control de Vectores, Carlos López El coordinador nacional de Control de Vectores del Minsa, señaló que las acciones se han concentrado en las comunidades con mayor incidencia, mediante la eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas e inspecciones domiciliarias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a eliminar recipientes que acumulen agua y permitir el ingreso de los inspectores de Control de Vectores debidamente identificados, con el fin de mantener la tendencia a la baja en los casos de dengue.