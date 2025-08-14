Ordenan retiro inmediato de perfume y suspenden su registro sanitario por contener sustancias prohibidas

El perfume contiene en su formulación el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), una sustancia que está prohibida para productos cosméticos.

Ciudad de Panamá/El registro sanitario N° 98479 del producto Guess Seductive EAU de Toilette Natural Spray fue suspendido por el Ministerio de Salud (Minsa). La medida se estableció mediante la Resolución No. 170 del 1 de agosto de 2025 publicada en la Gaceta Oficial este miércoles 13 de agosto.

En la resolución, además, se ordena el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado.

La decisión del Minsa se establece tras la publicación de un boletín de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) emitido el 7 de julio, en donde se alerta el cese de comercialización y retirada de varios productos cosméticos por contener “ingredientes prohibidos”.

Dicho boletín de la Aemps sobre cosméticos, biocidas y productos de cuidado personal, señala que el perfume Guess Seductive EAU de Toilette Natural Spray contiene en su formulación el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), una sustancia que está prohibida para productos cosméticos.

Este compuesto, según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés), es un aldehído aromático.

A su vez, el 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde está clasificado por el Reglamento de la Comisión (UE) No. 1221/1902 de 29 de octubre de 2021 y el Reglamento (CE) No. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al uso en productos cosméticos de determinadas como carcinógenas, mutágenos o tóxicas para la reproducción (CME).

El perfume se encuentra registrado, según la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, bajo el código 98479, con país de procedencia España, y fue expedido el 30/01/2018 y su fecha de expiración es el 30/01/2028.

En Panamá, la empresa que distribuye el producto es Productos de Prestigio, S.A. y deberá retirar todos los lotes del perfume en un plazo no mayor de 30 días. De igual forma, el Minsa ordena a cualquier otro distribuidor a realizar el mismo procedimiento y entregar un informe a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

