MOP mantiene operativo para atender daños viales por lluvias en Chiriquí Grande, Bocas del Toro

Personal técnico y maquinaria pesada permanecen desplegados en la zona con el objetivo de evaluar los daños y ejecutar las labores necesarias para restablecer la circulación vehicular de forma segura.

Chiriquí Grande, Bocas del Toro/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene un operativo permanente en el distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro, para atender las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en diferentes puntos de la red vial.

Por instrucciones del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, personal técnico y maquinaria pesada permanecen desplegados en la zona con el objetivo de evaluar los daños y ejecutar las labores necesarias para restablecer la circulación vehicular de forma segura.

Como parte de la respuesta institucional, el MOP coordinó con el contratista responsable del área para reforzar los trabajos, incluso en sectores donde algunas intervenciones no corresponden directamente al Departamento de Mantenimiento.

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Las acciones incluyen la atención de quebradas, pasos bajos y otros tramos afectados por las lluvias, mediante el uso de equipo pesado y personal especializado.

Las reparaciones se desarrollarán de manera progresiva, dando prioridad a los puntos que presentan mayores daños y representan un riesgo para los conductores y las comunidades cercanas.

De forma paralela, ingenieros y técnicos continúan realizando inspecciones en los sectores afectados para determinar el estado de la infraestructura vial y coordinar las intervenciones necesarias.

El MOP indicó que los trabajos buscan rehabilitar los tramos dañados en el menor tiempo posible y garantizar condiciones seguras de movilidad para los residentes de Chiriquí Grande.