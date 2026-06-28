Violencia golpea a San Miguelito: vecinos marchan por la paz y Alcaldía analiza volver al toque de queda

La movilización reunió a familiares de víctimas, líderes comunitarios, iglesias y residentes que pidieron fortalecer la unión familiar y prevenir que más jóvenes sean alcanzados por la violencia.

San Miguelito, Panamá/Con pancartas, mensajes de esperanza y un llamado a recuperar la tranquilidad, cientos de personas participaron en una marcha por la paz en el distrito de San Miguelito, una de las zonas más afectadas por la violencia en el país.

La actividad estuvo marcada por el testimonio de familiares de víctimas de homicidio, quienes recordaron el impacto que la delincuencia ha dejado en numerosas familias del distrito. La manifestación se realizó en medio de la preocupación por los niveles de violencia. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, hasta mayo de este año se registraban 46 víctimas de homicidio en San Miguelito.

Durante el recorrido, líderes comunitarios, representantes de iglesias y vecinos coincidieron en que la prevención de la violencia debe comenzar en el hogar mediante una mayor comunicación entre padres e hijos y el fortalecimiento de los valores familiares.

Los participantes también insistieron en la necesidad de promover el diálogo, brindar más oportunidades a los jóvenes y evitar que continúen siendo captados por la delincuencia. Asimismo, señalaron que la recuperación de la seguridad requiere del trabajo conjunto entre las autoridades, las comunidades y las familias.

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Alcaldía evalúa retomar el toque de queda

En el marco de la actividad, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que el municipio sostendrá reuniones con la Policía Nacional para analizar la posibilidad de restablecer el toque de queda para adolescentes y niños en algunos corregimientos.

La alcaldesa explicó que la medida aún no ha sido reactivada, pero aseguró que existe una solicitud de distintos sectores comunitarios para evaluar su implementación. Añadió que, durante el tiempo en que estuvo vigente, el toque de queda generó una mayor percepción de seguridad entre los residentes.

Mientras las autoridades analizan nuevas estrategias para enfrentar la delincuencia, el mensaje de los asistentes a la marcha fue unánime: la construcción de una cultura de paz comienza en cada hogar y requiere el compromiso de toda la comunidad.