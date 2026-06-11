Tyla y Becky G, invitadas especiales y espectadoras del partido México vs Sudáfrica

Ambas artistas fueron captadas por las cámaras del Estadio de la Ciudad de México conversando de manera animada durante el partido entre México y Sudáfrica, generando gran atención entre los asistentes y en redes sociales por su cercanía y complicidad.

México, México/El arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó no solo emoción en la cancha, sino también en las gradas, donde la cantante sudafricana Tyla y la artista estadounidense de origen mexicano Becky G se convirtieron en dos de las figuras más comentadas de la jornada inaugural.

Ambas artistas fueron captadas por las cámaras del Estadio de la Ciudad de México conversando de manera animada durante el partido entre México y Sudáfrica, generando gran atención entre los asistentes y en redes sociales por su cercanía y complicidad.

El encuentro marcó el inicio del torneo más importante del fútbol mundial, la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez se celebra en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, con un formato ampliado de 48 selecciones.

Antes del pitazo inicial, Tyla tuvo un papel protagónico en la ceremonia deportiva al interpretar el himno nacional de Sudáfrica, en una presentación cargada de emoción en el mismo estadio donde minutos después se disputó el duelo inaugural del Grupo A.

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Tyla, una de las nuevas voces más influyentes del pop global, se ha hecho conocida internacionalmente por su estilo que fusiona pop y amapiano, destacando con el éxito viral “Water”, que la posicionó como una de las artistas emergentes más importantes de la música contemporánea.

Por su parte, Becky G, reconocida por su trayectoria en el pop y la música urbana latina, ha consolidado su carrera con éxitos como “Mayores”, “Sin pijama” y “MAMIII”, además de su presencia en cine y televisión, convirtiéndose en una de las figuras latinas más influyentes de la industria musical.

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El partido inaugural terminó con victoria de México por 2-0 frente a Sudáfrica, en una jornada que combinó deporte, música y celebridades internacionales en un ambiente de celebración global.

La presencia de ambas artistas en las gradas, sumada a la participación de Tyla en la ceremonia, convirtió el debut del Mundial 2026 en un evento que trascendió lo deportivo y se transformó en un espectáculo de alcance mundial.

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