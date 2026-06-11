Salma Hayek le deseó suerte a Belinda y juntas robaron miradas en la apertura del Mundial

Salma fue captada junto a la cantante y actriz Belinda, una de las artistas invitadas al show inaugural, a quien le dio una tradicional palmada de la suerte antes de salir al escenario.

México, México/La actriz mexicana Salma Hayek se convirtió en una de las grandes protagonistas de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al ser la encargada de ofrecer el mensaje oficial de bienvenida desde el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Vestida con un vibrante atuendo rojo, la estrella de Hollywood apareció ante miles de aficionados que llenaron el recinto para dar inicio a la máxima cita del fútbol mundial. Con emoción y orgullo, Hayek dirigió unas palabras que fueron recibidas con una gran ovación.

"Los mexicanos estamos honrados de que sea aquí donde inicia el primer partido. ¡Que viva México y que viva el mundo!", expresó la actriz, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

La participación de Salma tuvo un significado especial en un Mundial histórico, ya que se trata de la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Además, el torneo marca el debut del nuevo formato de 48 selecciones, convirtiéndose en la edición más grande en la historia de la competición.

Como embajadora de lujo del acto inaugural, Hayek también participó en el protocolo de presentación de las naciones participantes y acompañó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el solemne momento en que fue presentado el trofeo que recibirá la selección campeona del Mundial 2026.

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Horas antes del inicio del espectáculo, la actriz también protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención de los seguidores. Salma fue captada junto a la cantante y actriz Belinda, una de las artistas invitadas al show inaugural, a quien le dio una tradicional palmada de la suerte antes de salir al escenario.

La ceremonia reunió a algunas de las mayores figuras de la música latina e internacional. Sobre el escenario desfilaron Maná, Belinda, J Balvin, Shakira, Burna Boy, además de Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE, quienes interpretaron "DNA", el himno oficial del torneo.

Con su mensaje de bienvenida y su presencia en los momentos más importantes del protocolo inaugural, Salma Hayek terminó convirtiéndose en uno de los rostros más comentados de una noche que mezcló fútbol, cultura, música y orgullo mexicano ante los ojos del mundo.