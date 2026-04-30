Michael Jackson: La nueva vida del médico vinculado a la muerte del 'Rey del Pop'

A más de una década del fallecimiento del artista, el nombre de Conrad Murray continúa generando interés mediático debido a su pasado judicial y a los esfuerzos por reconstruir su carrera profesional.

El médico, condenado en 2011 por homicidio involuntario, reside actualmente en Trinidad y Tobago, donde ha impulsado nuevas iniciativas en el ámbito de la salud tras enfrentar restricciones para ejercer en Estados Unidos.

En mayo de 2023, Murray inauguró el DCM Medical Institute en El Socorro, una zona del municipio de San Juan. Este centro fue concebido como un espacio orientado tanto a la atención médica como a la formación en salud, en un intento por retomar su actividad en un entorno distinto al estadounidense. La apertura de este instituto marca un nuevo capítulo en la vida del médico, quien durante años ha buscado alternativas para continuar vinculado al ejercicio clínico.

La trayectoria de Murray quedó profundamente marcada por su relación con el artista. Ambos se conocieron en 2006, cuando el médico fue contactado para atender a la hija del cantante durante una estancia en Las Vegas. Con el tiempo, esa conexión evolucionó hasta convertirse en un vínculo profesional directo, que llevó a Murray a asumir el rol de médico personal de Jackson durante la preparación de la gira This Is It. Según reportes de la época, el acuerdo contemplaba una remuneración mensual de 150 mil dólares, reflejando el nivel de responsabilidad asumido.

El 25 de junio de 2009, la muerte del artista en Los Ángeles generó una conmoción global. El fallecimiento fue atribuido a una intoxicación aguda por propofol, un anestésico que provocó un paro cardíaco. Las investigaciones determinaron que el fármaco había sido administrado por Murray como parte de un tratamiento para el insomnio, lo que derivó en un proceso judicial ampliamente seguido por la opinión pública y los medios internacionales.

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Durante el juicio, la defensa del médico sostuvo que el propio Jackson habría ingerido una dosis adicional sin supervisión. Sin embargo, la fiscalía argumentó que existió negligencia médica, señalando la falta de equipos adecuados para monitorear al paciente y el retraso en contactar a los servicios de emergencia. Finalmente, en noviembre de 2011, un jurado declaró culpable a Murray por homicidio involuntario, consolidando uno de los casos más mediáticos en la historia reciente de la industria del entretenimiento.

El médico fue condenado a cuatro años de prisión, aunque recuperó su libertad en 2013 tras cumplir cerca de dos años en un centro penitenciario de Los Ángeles. Su liberación anticipada se produjo gracias a un sistema de reducción de pena por tiempo cumplido, lo que acortó significativamente su estancia en prisión.

Desde entonces, Murray ha intentado reintegrarse al ejercicio de la medicina, enfrentando múltiples obstáculos legales. Sus licencias fueron suspendidas en California y Nevada, mientras que en Texas fueron revocadas, lo que limitó su capacidad para ejercer formalmente en Estados Unidos. A pesar de estas restricciones, el médico manifestó en distintas ocasiones su intención de continuar en el campo de la salud.

En 2016, declaró que ofrecía consultas médicas sin remuneración en Florida, ajustándose a los marcos legales disponibles. Durante ese periodo, residió en las cercanías de Fort Lauderdale antes de regresar a Trinidad y Tobago, donde buscó nuevas oportunidades profesionales.

En su país de origen, Murray también enfrentó dificultades para regularizar su actividad. En 2018, emprendió acciones legales contra el Consejo Médico local tras rechazar el pago de sus cuotas de registro, un requisito indispensable para ejercer de manera oficial. Antes de establecer su instituto, trabajó en el sector privado dentro de un hogar de cuidado en Chaguanas.

De acuerdo con declaraciones recogidas por medios del Caribe, el médico decidió avanzar con su proyecto independiente ante la imposibilidad de integrarse plenamente en otras estructuras sanitarias. También señaló que el contexto derivado de la pandemia influyó en el desarrollo de su iniciativa, especialmente en aspectos relacionados con movilidad y operación institucional.

Hasta el momento, no se ha confirmado la restitución de sus licencias médicas en territorio estadounidense, lo que mantiene su ejercicio profesional fuera de ese país, mientras continúa intentando redefinir su lugar dentro del sector salud.