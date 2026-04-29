El episodio, que combina elementos de operaciones militares , figuras del entretenimiento y estrategias de comunicación institucional , continúa generando atención en el ámbito público.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que realizó un vuelo junto al músico Kid Rock en helicópteros de ataque Apache del Ejército estadounidense, en un episodio que ha captado la atención pública por su cercanía con recientes controversias relacionadas con operaciones aéreas militares en territorio nacional.

La actividad tuvo lugar en la Región de la Capital Nacional, cerca de Washington, y fue presentada como parte de los eventos conmemorativos del 250.º aniversario de Estados Unidos. A través de su cuenta en la red social X, Hegseth compartió detalles del encuentro, destacando la participación de pilotos del Ejército. El funcionario escribió: «Esta mañana he salido a dar una vuelta con mi amigo @KidRock y algunos de nuestros fantásticos pilotos de Apache del @USArmy. (¡Más adelante te contaré más sobre esto!)», subrayando el carácter simbólico de la experiencia.

En el mismo mensaje, el secretario elogió la cercanía del artista con las Fuerzas Armadas, al afirmar: «Kid Rock un patriota y un gran defensor de nuestras tropas. El Departamento de Defensa no pierde el tiempo a la hora de celebrar el 250.º aniversario de Estados Unidos: la patria de los libres gracias a los valientes». Estas declaraciones se producen en un contexto donde la relación entre figuras públicas y el aparato militar ha generado debate en redes sociales.

De acuerdo con información oficial, el evento formó parte de una iniciativa de acercamiento comunitario denominada Freedom 250th. El portavoz principal del Pentágono explicó el propósito de la actividad en un comunicado: «Hoy, helicópteros del Ejército han operado en la Región de la Capital Nacional para apoyar un evento de relaciones con la comunidad de Freedom 250th». Además, detalló la participación del músico en acciones conmemorativas: «Como parte de ese evento, Robert Kid RockRitchie participó en varios encuentros con militares y grabó vídeos para el Día de los Caídos, el 250.º aniversario de Estados Unidos y para su gira Freedom 250».

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El funcionario también resaltó el respaldo del artista a las tropas, señalando que su presencia incluyó iniciativas dirigidas a miembros de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, indicó: «En cada parada de su gira, Kid Rock prometió generosamente 1.000 entradas gratis para militares y veteranos. La visita de hoy le ha brindado a Kid Rock la oportunidad Kid Rock dar las gracias Kid Rock los miembros de las Fuerzas Armadas, destacar la profesionalidad de los hombres y mujeres que respaldan la misión y reconocer su continuo sacrificio en honor a nuestra nación. El Departamento agradece el apoyo Kid Rock lleva tanto tiempo brindando a nuestras tropas».

El vuelo conjunto ocurre semanas después de un episodio que generó cuestionamientos sobre el uso de aeronaves militares. A finales de marzo, helicópteros Apache sobrevolaron la propiedad del cantante en Tennessee, lo que derivó en una investigación interna del Ejército estadounidense. En ese momento, el comandante Montrell Russell explicó el procedimiento en curso: «El Ejército ha confirmado que, el 28 de marzo, dos helicópteros Apache de la 101.ª Brigada de Aviación de Combate de Fort Campbell realizaron un vuelo en la zona de Nashville que ha llamado la atención del público y de los medios».

El oficial añadió detalles sobre las medidas adoptadas: «Este incidente es ahora objeto de una investigación administrativa conforme al Reglamento del Ejército 15-6. El personal implicado ha sido suspendido de sus funciones de vuelo mientras el Ejército revisa las circunstancias que rodean la misión, incluido el cumplimiento de FAA pertinentes FAA, el protocolo de seguridad aérea y los requisitos de autorización».

Sin embargo, el propio Hegseth anunció posteriormente el cierre del caso y la rehabilitación de los pilotos involucrados. A través de la misma plataforma digital, comunicó: «Gracias, @KidRock. Se ha LEVANTADO la suspensión de los pilotos del @USArmy. Sin castigo. Sin investigación. Seguid adelante, patriotas».