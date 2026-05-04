Senniaf investiga a la Alcaldía de Arraiján por uso de imágenes de adolescentes en buses colegiales

El funcionario señaló que, tras el levantamiento del acta correspondiente, se definirán los próximos pasos y las posibles acciones a tomar, sin descartar la participación de otras entidades.

En Panamá Oeste, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) inició una investigación de oficio contra la Alcaldía de Arraiján por el presunto uso de imágenes de menores de 18 años de edad en buses municipales utilizados como colegiales en el distrito.

La mañana de este lunes, un equipo multidisciplinario de la Senniaf realizó diligencias en la alcaldía y posteriormente en el gimnasio Régulo Sánchez, donde se encuentran los buses involucrados en la investigación. Según indicaron, se trata de cuatro vehículos en total.

La semana pasada, la Fiscalía Electoral también efectuó visitas a la alcaldía por el presunto uso de la imagen de la alcaldesa de Arraiján en estos buses colegiales.

Alexander Castrellón, encargado de Asesoría Legal de la Senniaf, explicó que la investigación se basa en publicaciones en redes sociales donde se observa el uso de rostros de menores de 18 años, lo cual está regulado por la ley.

El funcionario señaló que, tras el levantamiento del acta correspondiente, se definirán los próximos pasos y las posibles acciones a tomar, sin descartar la participación de otras entidades.

Además, aclaró que, aunque las imágenes fueron retiradas de los autobuses durante el fin de semana, existe evidencia de que fueron utilizadas durante un periodo de tiempo y difundidas también en redes sociales. Añadió que para el uso de estas imágenes se requiere el permiso del adulto tutor del niño, niña o adolescente.

Las autoridades indicaron que las sanciones variarán según la institución involucrada, y reiteraron que será el resultado de la investigación el que determine las medidas a adoptar.

Información de Yiniva Caballero