Áreas protegidas serán de libre acceso durante el Global Big Day ¿quiénes se beneficiarán?

MiAmbiente recordó que las regulaciones propias de cada área protegida seguirán vigentes, incluyendo horarios, normas de ingreso y condiciones de uso.

Este sábado 9 de mayo, Panamá se sumará al Global Big Day con el acceso gratuito a la mayoría de las áreas protegidas del país para quienes participen en la jornada mundial de observación de aves.

La iniciativa permitirá recorrer parques y reservas durante todo el día, en un esfuerzo por impulsar la conservación y el interés ciudadano por la biodiversidad. La medida, establecida mediante la Resolución DM-0175-2026, aplicará durante las 24 horas del día en todos los sitios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), con el objetivo de fomentar la conservación de la biodiversidad y promover la participación ciudadana.

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Ambiente, el beneficio estará disponible para los visitantes que presenten un registro, carnet o distintivo, digital o impreso, que los identifique como participantes del evento.

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Quienes no puedan comprobar su inscripción deberán pagar la tarifa regular de entrada.

No obstante, la exoneración no aplicará en el Parque Nacional Metropolitano ni en el Parque Nacional Coiba debido a que ambos cuentan con normativas especiales de acceso.

Un evento global de ciencia ciudadana

El Global Big Day es organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell y reúne cada año a miles de observadores en todo el mundo, quienes registran sus avistamientos a través de la plataforma eBird.

En Panamá, esta actividad se realiza desde 2015 y convoca a voluntarios, estudiantes, organizaciones ambientales y público en general, en coordinación con el Ministerio de Ambiente.

La entidad recordó que las regulaciones propias de cada área protegida seguirán vigentes, incluyendo horarios, normas de ingreso y condiciones de uso.

Además, quienes deseen realizar visitas nocturnas deberán coordinar previamente con las direcciones regionales de MiAmbiente.