Parque Nacional Volcán Barú cerrará el camino Camiseta por evento deportivo

El cierre se dará los días 8 y 9 de mayo.

Barú/Chiriquí/El acceso al Parque Nacional Volcán Barú tendrá restricciones parciales los días 8 y 9 de mayo debido a la realización del evento deportivo internacional Ultra Panamá Trail Series, informó el Ministerio de Ambiente a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La medida contempla el cierre temporal del camino de Camiseta, en el sector de Boquete, hacia la cima del volcán, con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas y del personal de apoyo.

De acuerdo con la entidad, “únicamente se implementará un cierre temporal parcial del camino de Camiseta (…) como medida preventiva para garantizar la seguridad de los atletas y personal de apoyo”.

Durante ese periodo, el acceso para caminantes por esta ruta permanecerá restringido, mientras que el ingreso de vehículos 4×4 de operadores turísticos autorizados será suspendido desde las 4:00 p.m., del 8 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del 9 de mayo, debido a requerimientos logísticos y operativos del evento.

Las autoridades aclararon que la restricción no implica el cierre total del parque. “Esta medida aplica exclusivamente para el camino de Camiseta (…) y no representa el cierre total del Parque Nacional Volcán Barú”, precisaron.

En paralelo, se mantendrán habilitados otros accesos en el sector de Tierras Altas, lo que permitirá el desarrollo normal de actividades turísticas y ecológicas, incluyendo la observación de aves en el marco del Global Big Day.

Los visitantes podrán ingresar bajo supervisión del personal del parque por rutas como Alto Respingo, Alto Chiquero y Los Llanos.

Estas disposiciones responden a criterios técnicos enfocados en la prevención de riesgos, el manejo ordenado de visitantes y la conservación del ecosistema, en medio de un evento de carácter internacional. El Ministerio de Ambiente reiteró el llamado a la colaboración de los usuarios del parque.