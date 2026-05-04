Hombre es condenado a 21 años de cárcel por violación agravada de una adolescente en Pacora

Un hombre fue condenado a 21 años de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad, tras un fallo emitido por un tribunal luego de la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público.

La sentencia se logró luego de una audiencia de juicio oral realizada los días 13 y 14 de abril de 2026, en la que la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana, en el área de Delitos Comunes, sustentó la teoría del caso y presentó los elementos probatorios que vincularon al acusado con los hechos.

El tribunal dictó un fallo condenatorio, imponiendo además como pena accesoria 21 años de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en entornos donde haya presencia de menores, como parques, centros deportivos, parvularios y otros espacios de desarrollo infantil.

De acuerdo con la investigación, el caso se remonta al año 2020, en el corregimiento de Pacora, cuando el hoy condenado abusó sexualmente de la víctima, quien tenía 15 años de edad y presentaba una discapacidad mental.