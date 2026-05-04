Imprudencia y exceso de velocidad siguen provocando accidentes; ya suman más de 12 mil en 2026

Se han reportado 128 víctimas fatales en lo que va del año por accidentes viales, según la ATTT.

Panamá/Más de 12 mil accidentes de tránsito se han registrado en lo que va del año en el país, una cifra que vuelve a poner sobre la mesa las causas que están detrás de estos hechos y la necesidad de reforzar la responsabilidad de conductores y peatones en las vías.

El teniente Joel Gaitán, de la Dirección de Operaciones del Tránsito, explicó que los siniestros no responden a un solo factor, sino a una combinación de elementos en los que predomina el comportamiento humano. “Son tres factores que influyen para poder que se genere este accidente, que es el factor humano, el factor vía y vehículo. El 90% es del factor humano”, detalló.

Los factores que influyen

Dentro de ese componente, las autoridades identifican prácticas recurrentes que continúan provocando accidentes. “Por imprudencia, negligencia, inobservancia e impericia, son estos factores los que influyen en que se genere el evento del accidente de tránsito”, indicó.

Gaitán advirtió que en las calles se repiten conductas peligrosas como el exceso de velocidad y la falta de respeto a las normas básicas de circulación. “Sabemos que los conductores exceden los límites de velocidad establecidos, no respetan las normas de tránsito, las líneas peatonales, los semáforos”, señaló.

El llamado también alcanza a los peatones, quienes forman parte activa del sistema vial. “Nosotros, como peatones, tenemos derechos y deberes (…) debemos hacerlo de forma segura”, expresó.

Estudian sanción a peatones

Sin embargo, reconoció que actualmente las herramientas para sancionar estas faltas son limitadas. “La única manera de sancionar en estos momentos al peatón es conducirlo a un juez de paz”, explicó, al tiempo que adelantó que se trabaja en mecanismos que permitan aplicar sanciones directas.

Mientras tanto, la estrategia se centra en la educación. “Nosotros lo que hacemos es docencia, orientarlo, por favor, no use el celular cuando cruce la calle”, añadió.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. “Lo que llevamos del año en accidentes de tránsito, 12,659 accidentes de tránsito tenemos registrados y más de 3,165 personas lesionadas”, indicó Gaitán.

El dato más preocupante es el número de víctimas fatales. “Tenemos 128 víctimas fatales lastimosamente por diferentes casos”, lamentó.

Recomendaciones

Ante este panorama, el oficial insistió en la necesidad de cambiar la forma en que se asume la conducción. “Usted está poniendo en juego su vida y la de terceras personas”, advirtió.

También recordó las consecuencias que pueden derivarse de una conducción irresponsable. “Si usted es culpable en un accidente de tránsito con una víctima fatal, su vida va a cambiar drásticamente porque usted puede quedar detenido”, explicó.

Para las autoridades, el problema no se resuelve únicamente con infraestructura o controles, sino con conciencia ciudadana. “No podemos llenar todas las calles del país de resaltos (…) nosotros como conductores responsables tenemos que cumplir con las normas de tránsito”, afirmó.

El llamado es claro. “Por favor, piense el después de (…) usted tiene que cuidar su vida (…) y la de terceros que son los otros usuarios de la vía”, concluyó.