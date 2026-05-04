Canarias, posible destino para desembarco de crucero con presunto foco de hantavirus

El operador de un crucero con un presunto brote de hantavirus evalúa el archipiélago español de Canarias como posible punto de desembarco para las 149 personas de 23 nacionalidades que permanecen a bordo del buque, actualmente frente a Cabo Verde.

El barco, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, se encuentra en las costas de Praia, capital del país africano. A bordo del MV Hondius, la situación ha sido calificada como “médicamente grave” por la empresa operadora Oceanwide Expeditions.

Los hantavirus, transmitidos principalmente por roedores infectados, pueden provocar problemas respiratorios, afecciones cardíacas y fiebres hemorrágicas.

“Se están aplicando estrictas medidas de precaución, incluidas acciones de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica”, indicó la compañía.

La naviera analiza trasladar a los pasajeros a Las Palmas y Tenerife, luego de que Cabo Verde negara la autorización para el desembarco en su territorio, con el objetivo de proteger a la población local.

Tres muertes y casos bajo observación

La empresa confirmó tres fallecimientos relacionados con la travesía:

Un primer deceso ocurrió el 11 de abril a bordo del crucero. El cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril, acompañado por su esposa, quien posteriormente también falleció. Ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

a bordo del crucero. El cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena el 24 de abril, acompañado por su esposa, quien posteriormente también falleció. Ambos eran de nacionalidad neerlandesa. El 27 de abril , un pasajero británico fue evacuado a Sudáfrica, donde dio positivo por hantavirus.

, un pasajero británico fue evacuado a Sudáfrica, donde dio positivo por hantavirus. El 2 de mayo, un ciudadano alemán murió a bordo, aunque la causa aún no ha sido confirmada.

Además, dos miembros de la tripulación presentan síntomas respiratorios agudos y requieren atención médica urgente.

La Cancillería de Países Bajos indicó que evalúa la posibilidad de repatriar a las personas afectadas, mientras que varios médicos han abordado el buque para evaluar la situación.

Las autoridades de Cabo Verde negaron el permiso para que el crucero atraque en el puerto de Praia.

“No se concedió autorización para proteger a la población caboverdiana”, señaló la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública, Maria da Luz Lima.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), el director regional para Europa, Hans Kluge, envió un mensaje de tranquilidad:

“El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo para el pánico ni para restricciones de viaje”, afirmó.

Explicó además que los hantavirus no se transmiten fácilmente entre personas y que los contagios suelen producirse por contacto con roedores infectados o sus excreciones.

Sin vacuna ni tratamiento específico

Actualmente, no existe una vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, por lo que la atención médica se centra en aliviar los síntomas.

La tasa de letalidad puede alcanzar hasta el 15% de los casos, dependiendo del tipo de virus.