Europa, América Latina y el Caribe sellan alianza para intercambio informativo

La AIL agrupa a 20 emisoras privadas de América Latina y el Caribe, además de una emisora pública de las Islas Canarias, mientras que la EBU reúne a más de 100 organizaciones de medios de servicio público en más de 50 países.

Europa, América Latina y el Caribe avanzan hacia una mayor integración informativa tras la firma de un acuerdo entre la European Broadcasting Union (EBU) y la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL), una alianza que marca un paso significativo en la cooperación global de contenidos noticiosos.

El convenio conecta el sistema Eurovision News Exchange de la EBU con la red de 21 estaciones de televisión que integran la AIL, permitiendo un acceso recíproco a contenidos informativos en tiempo real y de alta calidad entre ambas regiones.

De acuerdo con las organizaciones, este acuerdo abre un nuevo escenario para el periodismo internacional, al facilitar el intercambio de señales en directo, material audiovisual y cobertura de acontecimientos de última hora.

“Este es un acuerdo histórico que resulta extremadamente valioso para nuestros miembros y sus operaciones de noticias”, afirmó Liz Corbin, directora de Noticias de la EBU.

Añadió que la alianza permitirá ampliar la cobertura de una región que ha estado subrepresentada en la agenda informativa global. “Ahora cuentan con un acceso oportuno y de amplio alcance a los contenidos de la AIL procedentes de toda América Latina y el Caribe, lo que refuerza nuestra cobertura de esta región tan importante pero tan poco cubierta”.

Por su parte, el director ejecutivo de la AIL, Juan Carlos Isaza Montejo, destacó el impacto del acuerdo en la proyección internacional del periodismo regional. “La firma de este acuerdo marca un hito significativo para nuestra organización en el desarrollo de un servicio de noticias global”, indicó.

Además, resaltó el componente cultural de esta colaboración. “Esta nueva alianza fomenta la colaboración periodística entre los canales de ambas organizaciones, acercando culturalmente a los dos continentes”.

El acuerdo, que entró en vigor el 1 de mayo de 2026, se basa en principios de paridad, reciprocidad e igualdad de trato, garantizando que ambas organizaciones accedan a los mismos derechos y condiciones en el intercambio de contenidos.

A partir de esta alianza, los miembros podrán difundir material informativo a través de múltiples plataformas, incluyendo televisión tradicional, servicios digitales y transmisiones en línea, bajo control editorial propio.

La iniciativa también refuerza el compromiso compartido de ofrecer información precisa, equilibrada y oportuna, en un contexto global donde la cooperación entre medios se vuelve cada vez más relevante.

La AIL agrupa a 20 emisoras privadas de América Latina y el Caribe, además de una emisora pública de las Islas Canarias, mientras que la EBU reúne a más de 100 organizaciones de medios de servicio público en más de 50 países.

Este acuerdo se suma a otros mecanismos de colaboración que ambas organizaciones mantienen con redes de radiodifusión en distintas regiones del mundo, consolidando una red informativa internacional cada vez más interconectada.