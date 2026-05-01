Florinda Meza revela secuelas de la cirugía estética que se realizó

La actriz mexicana volvió a ocupar titulares tras compartir detalles sobre un procedimiento estético que, según explicó, impactó directamente su capacidad expresiva frente a las cámaras.

Durante una reciente entrevista en el podcast de Las Javis, la actriz, productora y directora Florinda Meza habló con franqueza sobre el procedimiento al que se sometió en el pasado, calificando la decisión como un error que aún lamenta.

En la conversación, Meza reflexionó sobre las implicaciones de su elección en una etapa de su vida en la que, según reconoció, no dimensionó las consecuencias. En ese contexto, afirmó: “Cuando se es joven, se puede ser estúpido; la juventud es para cometer errores. Pero cuando ya no se es joven, entonces se cae en la más rotunda estupidez”, una declaración que rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios especializados.

La artista explicó que la intervención quirúrgica afectó de forma directa su herramienta principal como intérprete: la expresividad facial. Según relató, el resultado derivó en una modificación visible en sus ojos, lo que dificultó su desempeño actoral. En ese sentido, detalló: “Me dejó los ojos más pequeños… y una actriz actúa mucho con los ojos”, enfatizando la importancia de este elemento en el lenguaje audiovisual.

Durante la misma entrevista, Meza profundizó en su visión sobre la actuación, destacando la relevancia del rostro en producciones cinematográficas y televisivas. Recordó que en este tipo de formatos el primer plano es determinante para transmitir emociones, por lo que los actores deben dominar ciertas técnicas específicas. En sus palabras: “Siempre los ojos van antes de la cabeza. Son mecánicas que se aprenden”, subrayando la disciplina que exige el oficio.

Asimismo, reconoció que, en su momento, creyó haber tomado una decisión informada al elegir al profesional encargado del procedimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo concluyó que no fue así. De acuerdo con su testimonio, pensó que acudía al mejor especialista disponible, pero el resultado final no cumplió con sus expectativas, lo que marcó un punto de inflexión en su percepción sobre este tipo de intervenciones.

Más allá del tema médico, la figura de Florinda Meza también ha estado en el centro de recientes controversias vinculadas a su vida personal y a la memoria del comediante Roberto Gómez Bolaños. En ese contexto, la actriz ha cuestionado la representación que se hace de su historia en la bioserie “Sin querer queriendo”, producción impulsada por Roberto Gómez Fernández.

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Meza ha rechazado la narrativa que la posiciona como antagonista dentro de la trama, defendiendo su versión de los hechos y la imagen del creador de “El Chavo del 8”. Al referirse a esta representación, expresó: “¿Cuándo han visto que una madrastra sea la buena de los cuentos?”, cuestionando el enfoque dramático adoptado por la producción.

En esa misma línea, también defendió la figura de Gómez Bolaños frente a versiones que lo retratan de manera negativa, afirmando que “fue un hombre generoso, fue un buen padre”, en contraste con la narrativa presentada en la serie.

Otro episodio que ha reavivado la atención mediática gira en torno a un incidente ocurrido en 2001, durante la boda de Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández. Según el relato de Meza, tras consumir una bebida que identificó como agua mineral con limón, experimentó síntomas como taquicardia, entumecimiento y sensación de calor.

La actriz sostiene que el líquido pudo haber sido alterado con alguna sustancia, lo que derivó en una caída posterior que le ocasionó lesiones faciales permanentes. Estas complicaciones la llevaron a someterse a múltiples procedimientos reconstructivos a lo largo de los años. El tema resurgió en enero de 2026, cuando Andere fue consultada por la prensa y optó por no profundizar en el asunto.

En medio de estas declaraciones, Florinda Meza continúa siendo una figura relevante dentro del entretenimiento latinoamericano, tanto por su trayectoria como por los debates que rodean su vida pública y profesional.