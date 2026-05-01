Liam Payne: Exnovia revive el video del último día con él y conmueve con su testimonio

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, reflejan un momento íntimo en medio de un entorno natural, donde ambos disfrutaban de una cabalgata lejos del foco mediático.

La influencer estadounidense Kate Cassidy volvió a captar la atención global al compartir un video inédito junto al cantante Liam Payne, mostrando lo que fue su último día juntos en Argentina antes del fallecimiento del artista en octubre de 2024.

El contenido, acompañado de un mensaje profundamente personal, se ha convertido en una pieza clave dentro del relato emocional que ha construido Cassidy tras la pérdida. En la publicación, la creadora de contenido expresó: “Disfruta cada momento que la vida te trae. Porque yo no sabía que esta sería la última vez que vería a mi novio en esta vida”, dejando en evidencia la carga simbólica que hoy tiene ese recuerdo. Además, describió la jornada como “un hermoso último día juntos”, resaltando el valor que adquieren los instantes cotidianos tras una pérdida inesperada.

La muerte de Liam Payne ocurrió el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, luego de caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur. Las investigaciones oficiales determinaron que el artista tenía presencia de alcohol y cocaína en su organismo al momento del hecho, lo que formó parte del análisis de las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La noticia impactó de inmediato a la industria musical y a millones de seguidores alrededor del mundo, consolidando el caso como uno de los episodios más conmocionantes del entretenimiento reciente.

Cassidy había compartido días previos con el cantante en la capital argentina, pero regresó a Estados Unidos antes de que ocurriera la tragedia. Esa decisión, según ha manifestado en diversas entrevistas, se convirtió en una fuente persistente de reflexión personal. En diálogo con el diario The Sun en febrero de 2025, la influencer afirmó: “El amor es muy optimista y uno simplemente espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”. A esto agregó: “Jamás pensé que esto iba a ocurrir, que todo terminaría de esta manera. Todavía no se siente completamente real que él no esté aquí”.

La relación entre Kate Cassidy y Liam Payne comenzó en octubre de 2022 y, pese a rumores de separación en 2023, se mantuvo vigente hasta el fallecimiento del cantante. Durante ese tiempo, la pareja fue vista en eventos públicos relevantes, incluyendo la Semana de la Moda de París en marzo de 2024. Payne, quien anteriormente tuvo vínculos sentimentales con figuras como Cheryl Cole y Maya Henry, había optado en esta etapa por mantener una relación más visible ante el público.

En medio del proceso de duelo, Cassidy ha utilizado sus plataformas digitales como un espacio para expresar su experiencia emocional. En el primer aniversario de la muerte del artista, compartió una serie de fotografías en blanco y negro acompañadas de un mensaje directo: “Hoy se cumple un año completo sin que estés aquí. Siempre voy a odiar las despedidas. Te extraño, Liam”, una publicación que generó miles de reacciones y comentarios de apoyo.

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Más de un año después, la influencer ha comenzado a hablar abiertamente sobre la posibilidad de reconstruir su vida personal. El 27 de abril, publicó un video en el que documenta su preparación para una nueva cita, marcando un paso significativo en su proceso. En el clip, confesó: “Me siento realmente emocionada, para ser honesta”, reflejando una mezcla de ilusión y cautela.

Días antes, el 24 de abril, había compartido otra reflexión sobre esta nueva etapa, en la que abordó el significado del amor tras una pérdida. “Creo que el amor después de una pérdida es un gran capítulo dentro del proceso de duelo y no sé cómo se va a sentir. Pero lo que sí sé es que amaba estar enamorada. Quiero tener hijos algún día, quiero tener una familia, y sé que Liam querría eso para mí”, expresó, mostrando una perspectiva de futuro marcada por la memoria y el aprendizaje.