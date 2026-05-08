Jake Hall: su muerte en Mallorca y el último mensaje antes de ser hallado sin vida

El exintegrante del reality The Only Way Is Essex falleció a los 35 años en circunstancias que continúan bajo investigación de las autoridades españolas.

La repentina muerte de Jake Hall ha causado conmoción entre seguidores de la televisión británica y usuarios de redes sociales, luego de que trascendiera la última publicación que realizó pocas horas antes de ser encontrado muerto en una villa de Mallorca, España.

La noche previa a su fallecimiento, Hall compartió en Instagram un video acompañado de varias fotografías tomadas durante su estadía en Mallorca. En el montaje aparecía pintando, recorriendo paisajes de la isla y posando con diferentes atuendos vinculados al mundo de la moda, mientras sonaba la canción Beast of Burden de The Rolling Stones. El mensaje que escribió terminó convirtiéndose en una despedida inesperada para sus seguidores: “La vida a veces es una porquería, pero voy a tratar de recordar las cosas buenas. Mirando hacia atrás entre las cosas... Solo estoy haciendo arte, en muchas formas”.

Horas después de esa publicación, el empresario y figura televisiva salió de fiesta junto a un grupo de personas. De acuerdo con medios locales de Mallorca, la Policía Local de Santa Margalida recibió una llamada de emergencia alrededor de las 7:30 de la mañana del miércoles 6 de mayo desde una villa alquilada ubicada en el norte de la isla. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Hall con severas heridas en la cabeza.

Las primeras versiones divulgadas por la prensa española indican que el cuerpo presentaba lesiones provocadas por fragmentos de vidrio. La investigación quedó en manos de la Guardia Civil, que actualmente trabaja para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte. Según información citada por medios británicos, la principal hipótesis apunta a que Hall habría impactado contra una puerta o ventana de cristal dentro de la propiedad. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún es prematuro confirmar oficialmente cómo ocurrieron los hechos.

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Fuentes consultadas por periódicos del Reino Unido señalaron que en la villa se encontraban seis personas, entre ellas cuatro hombres y dos mujeres, quienes habrían regresado al inmueble tras pasar la noche en distintos establecimientos de ocio. Las mismas versiones apuntan a que dentro de la residencia se habría consumido alcohol y sustancias ilícitas. Reportes de la prensa local aseguran que Hall “se habría alterado tras ingerir una cantidad significativa de sustancias”.

Hasta el momento no se han realizado capturas relacionadas con el caso. La autopsia, programada en Palma de Mallorca, será determinante para establecer la causa oficial del fallecimiento y aportar nuevos detalles a la investigación abierta por la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La noticia impactó especialmente al público británico debido a la popularidad que Hall alcanzó en televisión. El empresario se incorporó en 2015 al elenco de The Only Way Is Essex, una de las producciones más reconocidas de la televisión de entretenimiento en Reino Unido. Durante años fue una figura constante del programa, donde también ganó notoriedad por su relación sentimental con Chloe Lewis.

Además de su paso por la televisión, Hall desarrolló una carrera ligada a la industria de la moda y el diseño. Fundó la marca Prévu Studio, un proyecto que logró visibilidad internacional luego de que la modelo Bella Hadid utilizara algunas de sus prendas. Aunque la compañía enfrentó dificultades financieras y terminó entrando en liquidación, Hall decidió emprender nuevamente con una nueva firma llamada By Jake Hall, establecida en Londres.

En el ámbito personal, el británico también era conocido por su relación con Missé Beqiri, participante de los programas The Real Housewives of Cheshire y Ladies of London. Ambos se comprometieron en 2018 y tuvieron una hija, River Bella, nacida en 2017. Aunque la relación terminó años después, Hall mantenía una cercana conexión con la menor, quien apareció en una de sus últimas publicaciones en redes sociales junto al mensaje: “Mi mundo”.