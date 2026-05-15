James Bond: Amazon inicia con las audiciones del próximo 007

Amazon MGM Studios confirmó oficialmente que ya están en marcha las audiciones para elegir al próximo intérprete del agente 007, uno de los personajes más icónicos y longevos de la historia del cine.

El anuncio pone fin a años de especulación sobre quién asumirá el legado dejado por Daniel Craig, cuya despedida ocurrió en 2021 con la película No Time to Die. Desde entonces, los seguidores de la saga han mantenido el debate sobre qué actor será el encargado de encarnar al espía británico creado por Ian Fleming.

La productora emitió un breve comunicado en el que confirmó que el desarrollo de la nueva película ya avanza y que la selección del próximo Bond forma parte de las prioridades del estudio. Aunque todavía no existe un título oficial ni un elenco confirmado, la noticia marca el inicio formal de una nueva era para la franquicia cinematográfica.

Las apuestas sobre el futuro protagonista se han intensificado durante los últimos años. Entre los nombres que más han sonado aparecen Idris Elba, Henry Cavill y Cillian Murphy, todos vinculados repetidamente con el personaje debido a su trayectoria y perfil dentro de la industria cinematográfica.

Otros actores que también figuran entre los favoritos para asumir el papel son Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson y Jacob Elordi. La posibilidad de que el estudio opte por una figura más joven ha alimentado las conversaciones entre fanáticos y expertos de la industria del entretenimiento.

El proceso de transformación de la saga tomó fuerza el año pasado, cuando se anunció que el control creativo de las películas pasaría oficialmente de los históricos productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli a Amazon MGM Studios. La decisión representó uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la franquicia, que durante décadas estuvo bajo el manejo de la familia Broccoli.

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La nueva película también contará con un director ampliamente reconocido en Hollywood. El cineasta Denis Villeneuve, nominado al Óscar y responsable de producciones como Blade Runner 2049, Arrival y Dune, estará al frente del proyecto.

Villeneuve trabajará junto a la productora ejecutiva Tanya Lapointe y los productores Amy Pascal y David Heyman. El guion será desarrollado por Steven Knight, creador de Peaky Blinders y escritor de películas como Eastern Promises y Dirty Pretty Things.

El legado de James Bond comenzó en 1962 con Dr. No, protagonizada por Sean Connery. Desde entonces, el personaje ha sido interpretado por George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quienes ayudaron a consolidar al agente 007 como uno de los símbolos más reconocidos del cine de acción y espionaje.

Con el inicio de las audiciones y una nueva producción en desarrollo, la expectativa sobre el próximo James Bond vuelve a posicionarse entre los temas más comentados de la industria cinematográfica mundial.