Boeing confirma compromiso de China para comprar 200 aviones

El último pedido de las autoridades chinas a Boeing se remonta a 2017, cuando Donald Trump viajó a Pekín durante su primer mandato en la Casa Blanca.

El gigante aeronáutico Boeing confirmó el viernes que China se comprometió a adquirir 200 aviones, como lo anunció previamente el presidente estadounidense Donald Trump durante su cumbre en Pekín.

"Tuvimos un viaje muy exitoso a China y cumplimos nuestro objetivo principal de reabrir el mercado chino a los pedidos de aviones Boeing", afirmó la empresa en un comunicado.

Su director ejecutivo, Kelly Ortberg, formaba parte de la delegación estadounidense que visitó China junto a Trump.

"Esto incluyó un compromiso inicial de 200 aviones y esperamos que, después de este primer tramo, sigan nuevos compromisos", agregó la compañía sin precisar los modelos comprometidos.

El último pedido de las autoridades chinas a Boeing se remonta a 2017, cuando Donald Trump viajó a Pekín durante su primer mandato en la Casa Blanca.

En esa oportunidad se trató de 300 aviones (de pasillo único y de fuselaje ancho) por un valor estimado de 37.000 millones de dólares.

El jueves, Trump anunció que China había aceptado comprar unos 200 aviones "grandes" a Boeing.

"Una de las cosas que (el presidente Xi) ha aceptado hoy es comprar 200 aviones. Eso es algo importante. Boeing, 200 de los grandes", declaró el presidente estadounidense en entrevista con el canal Fox News tras su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

"Fue una especie de declaración, pero creo que fue un compromiso", añadió, sin más precisiones.

A bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, Trump agregó el viernes que el acuerdo incluía también "una promesa de 750 aviones" adicionales.

Desde hace varios meses, algunos medios estadounidenses han adelantado un posible pedido récord de Pekín de unos 500 aviones de pasillo único 737 MAX y un centenar de aviones de fuselaje ancho (787 Dreamliner y 777).