Arcángel desata controversia tras defender la conquista española en América Latina

El cantante urbano volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública luego de emitir unas declaraciones sobre la relación histórica durante un concierto realizado en Madrid.

El artista Arcángel, reconocido por su trayectoria dentro del reguetón y el trap latino, aprovechó una pausa de su presentación en el Movistar Arena para compartir una opinión que rápidamente provocó una ola de reacciones en redes sociales y espacios de debate político y cultural.

La intervención ocurrió en medio de su gira La 8va Maravilla World Tour, ante miles de asistentes que seguían el espectáculo en la capital española. En un momento del show, el intérprete puertorriqueño se refirió a las discusiones que desde distintos sectores han impulsado solicitudes de disculpas históricas por parte de España debido a los hechos relacionados con la colonización de América.

Frente al público, el artista expresó: “Los que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América, ¿y esa estupidez? ¿En qué mundo tú vives?”. Sus palabras quedaron registradas en varios videos grabados por asistentes al concierto y posteriormente difundidos en plataformas digitales, donde el contenido se viralizó en cuestión de horas.

Las declaraciones de Arcángel generaron opiniones divididas entre quienes respaldaron su postura y quienes cuestionaron el mensaje emitido por el cantante. Algunos usuarios defendieron el planteamiento del músico al considerar que reconoce la influencia cultural y estructural de España en el desarrollo de los países hispanoamericanos. Otros sectores, en cambio, criticaron la manera en que abordó un tema históricamente sensible relacionado con la conquista y las consecuencias que dejó sobre las comunidades indígenas del continente.

Durante su discurso, el cantante insistió en que parte de la infraestructura y de las instituciones actuales en América Latina tienen origen en el periodo colonial. En ese contexto, afirmó ante los asistentes: “Ah, es que se robaron el oro. ¿Y las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió?”.

Además de referirse a la herencia española en América, el artista también abordó el uso del término “latino”, un punto que terminó amplificando la discusión en redes sociales. Según explicó durante el concierto, considera que el concepto suele emplearse de manera incorrecta para identificar a los habitantes del continente americano.

En ese sentido, sostuvo que los verdaderos pueblos latinos corresponden a naciones europeas como Francia, Italia y España, mientras que los habitantes de América deberían identificarse principalmente como hispanoamericanos. Sus palabras provocaron nuevas reacciones entre internautas, académicos y creadores de contenido que debatieron sobre identidad cultural, lenguaje y memoria histórica.

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El episodio se convirtió rápidamente en tendencia internacional, especialmente en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios compartieron fragmentos del concierto y opiniones enfrentadas sobre el tema. Mientras algunos seguidores destacaron la “franqueza” del cantante, otros consideraron que sus comentarios reducen la complejidad histórica de la colonización y dejan de lado los impactos sociales, culturales y humanos que marcaron a las poblaciones indígenas durante siglos.

Hasta el momento, Arcángel no ha publicado aclaraciones adicionales ni mensajes complementarios sobre la controversia. Sin embargo, sus declaraciones continúan generando repercusión digital y alimentando una conversación más amplia sobre la relación histórica entre España y América Latina, un tema que sigue despertando posiciones opuestas en el ámbito político, académico y social.