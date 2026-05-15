Realizan pruebas operativas en estación de bombeo para mitigar inundaciones en Isla Colón

La infraestructura permanecerá conectada de forma permanente a la red eléctrica de la ciudad, con el fin de garantizar su funcionamiento continuo.

Con el objetivo de ofrecer una solución definitiva a las inundaciones que afectan a Isla Colón, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su División Regional en Bocas del Toro, supervisó las pruebas operativas realizadas en la Estación de Bombeo Sur, en coordinación con la Gobernación de Bocas del Toro y la Secretaría de Metas.

Las pruebas incluyeron el funcionamiento del sistema mediante un generador eléctrico que servirá como respaldo en caso de interrupciones del suministro de energía o situaciones que requieran mantener la operatividad de la estación.

No obstante, las autoridades aclararon que la infraestructura permanecerá conectada de forma permanente a la red eléctrica de la ciudad, con el fin de garantizar su funcionamiento continuo.

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Durante la jornada de inspección, representantes de las entidades participantes verificaron el desempeño del sistema, el cual operó de manera satisfactoria, demostrando la capacidad de la estación para contribuir a la mitigación de inundaciones durante los periodos de lluvia en Isla Colón.

El MOP destacó que esta obra forma parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura pluvial en la provincia de Bocas del Toro, priorizando tanto el bienestar de los residentes como la imagen turística del sector, considerado uno de los destinos más visitados del país por turistas nacionales y extranjeros.

La institución reiteró su compromiso con la población bocatoreña, especialmente con los habitantes de Isla Colón, mediante la ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida y garantizar comunidades más seguras frente a eventos climáticos.