MOP evalúa ruta que reduciría en 40 minutos el viaje entre Puerto Armuelles y David
Entre las iniciativas anunciadas se encuentra el estudio de una circunvalación que permitirá conectar con el nuevo muelle, obra que busca mejorar el acceso logístico y la movilidad en el área.
El Gobierno anunció una serie de proyectos de infraestructura y mejoras viales para Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, entre ellos nuevas carreteras, estudios para una circunvalación y obras destinadas a fortalecer la conectividad de la región.
El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló que las obras de emergencia ejecutadas tras las lluvias de noviembre y diciembre de 2024 ya fueron completadas y entregadas en su totalidad.
“Cuando fueron las lluvias del año 2024, todos los proyectos de emergencia se realizaron al 100% y fueron entregados”, indicó el funcionario.
Además, adelantó que próximamente iniciará un nuevo proyecto en los alrededores de la ciudad de Puerto Armuelles.
- Te puede interesar: 'No son ángeles... son criminales': Presidente descarta 'negociar' con pandillas y promete mano firme
Entre las iniciativas anunciadas se encuentra el estudio de una circunvalación que permitirá conectar con el nuevo muelle, obra que busca mejorar el acceso logístico y la movilidad en el área.
El ministro también informó que se analiza una nueva ruta que reduciría en aproximadamente 40 minutos el tiempo de traslado entre Puerto Armuelles y la ciudad de David.
“Estamos estudiando una ruta que acortará cerca de 40 minutos entre Puerto Armuelles y David”, detalló.
Asimismo, el Gobierno indicó que prepara tres licitaciones relacionadas con obras de infraestructura en el distrito, incluyendo la rehabilitación y construcción de calles en Puerto Armuelles.
El anuncio forma parte de los proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico y mejorar la conectividad en esta zona del occidente del país.