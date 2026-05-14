MOP evalúa ruta que reduciría en 40 minutos el viaje entre Puerto Armuelles y David

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra el estudio de una circunvalación que permitirá conectar con el nuevo muelle, obra que busca mejorar el acceso logístico y la movilidad en el área.

El Gobierno anunció una serie de proyectos de infraestructura y mejoras viales para Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí, entre ellos nuevas carreteras, estudios para una circunvalación y obras destinadas a fortalecer la conectividad de la región.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, señaló que las obras de emergencia ejecutadas tras las lluvias de noviembre y diciembre de 2024 ya fueron completadas y entregadas en su totalidad.

“Cuando fueron las lluvias del año 2024, todos los proyectos de emergencia se realizaron al 100% y fueron entregados”, indicó el funcionario.

Además, adelantó que próximamente iniciará un nuevo proyecto en los alrededores de la ciudad de Puerto Armuelles.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra el estudio de una circunvalación que permitirá conectar con el nuevo muelle, obra que busca mejorar el acceso logístico y la movilidad en el área.

El ministro también informó que se analiza una nueva ruta que reduciría en aproximadamente 40 minutos el tiempo de traslado entre Puerto Armuelles y la ciudad de David.

“Estamos estudiando una ruta que acortará cerca de 40 minutos entre Puerto Armuelles y David”, detalló.

Asimismo, el Gobierno indicó que prepara tres licitaciones relacionadas con obras de infraestructura en el distrito, incluyendo la rehabilitación y construcción de calles en Puerto Armuelles.

El anuncio forma parte de los proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico y mejorar la conectividad en esta zona del occidente del país.