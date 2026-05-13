MOP evalúa construcción de retorno vehicular en Villa Rosario de Capira

Actualmente se desarrollan evaluaciones técnicas para determinar la viabilidad de la ubicación solicitada y analizar las condiciones necesarias para la ejecución de la obra.

Villa Rosario, Capira/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) sostuvo una reunión con autoridades locales del distrito de Capira para evaluar la construcción de un retorno vehicular frente al corregimiento de Villa Rosario, una obra considerada clave para mejorar la movilidad y fortalecer el desarrollo en el sector oeste del país.

Durante el encuentro, la directora del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas – Variante de Campana, Lilian Gutiérrez, atendió la solicitud presentada por el representante del corregimiento de Villa Rosario, Daniel Gutiérrez, y el concejal de Villa Carmen, Juan Carlos Herrera.

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por el área de acceso a Villa Rosario, donde los líderes comunitarios reiteraron la necesidad de habilitar un retorno en ese punto estratégico de la vía.

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La funcionaria del MOP explicó que actualmente se desarrollan evaluaciones técnicas para determinar la viabilidad de la ubicación solicitada y analizar las condiciones necesarias para la ejecución de la obra.

Por su parte, el concejal de Villa Carmen destacó que la construcción del retorno facilitaría el acceso a seis comunidades ubicadas en las zonas montañosas del distrito, mejorando la conectividad y reduciendo los tiempos de desplazamiento para residentes y transportistas.

En tanto, el representante de Villa Rosario señaló que la obra también beneficiaría a los usuarios del transporte público y contribuiría a dinamizar la actividad comercial y social en el área.

El Ministerio de Obras Públicas ya inició los trabajos de ampliación del Corredor de las Playas – Variante de Campana, un proyecto de aproximadamente 19 kilómetros de longitud dividido en tres tramos principales y que, según la entidad, impactará positivamente a cerca de 2 millones de personas en el occidente del país.