MOP avanza hacia licitación para ampliar la vía José Agustín Arango entre Cerro Azul y Pacora

La obra beneficiará a miles de residentes de los corregimientos de 24 de Diciembre y Pacora, en el distrito de Panamá, quienes diariamente utilizan esta importante arteria vial del sector este de la capital.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio un nuevo paso en el proceso de ampliación de la vía José Agustín Arango, en el tramo comprendido entre la entrada de Cerro Azul y Pacora, luego de publicar el pliego de cargos correspondiente a la Fase 1 del proyecto.

La obra beneficiará a miles de residentes de los corregimientos de 24 de Diciembre y Pacora, en el distrito de Panamá, quienes diariamente utilizan esta importante arteria vial del sector este de la capital.

El proyecto contempla la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de aproximadamente 4.8 kilómetros de la vía José Agustín Arango, utilizada por conductores particulares, transportistas y usuarios del transporte público.

Como parte del proceso de contratación pública, el MOP informó que la reunión previa y de homologación se realizará de manera virtual el próximo martes 2 de junio de 2026, a las 9:00 a.m., mediante la plataforma Teams. Durante esta jornada, las empresas interesadas podrán presentar consultas y observaciones relacionadas con el pliego de cargos y los aspectos técnicos del proyecto.

Asimismo, el acto de presentación de propuestas fue programado para el martes 23 de junio de 2026 hasta las 10:00 a.m., a través del sistema electrónico PanamaCompra. Un minuto después se realizará la apertura virtual de las propuestas recibidas.

La entidad destacó que la ampliación busca mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país, además de modernizar la infraestructura existente para facilitar una circulación más eficiente.

Entre los principales beneficios del proyecto se encuentran la reducción de los tiempos de traslado, el fortalecimiento de la conectividad entre comunidades y mejoras en el acceso a escuelas, centros de salud, comercios y áreas residenciales.

La iniciativa también incluye:

Ampliación de la carretera a cuatro carriles

Rehabilitación y construcción de puentes vehiculares

Mejoras al sistema de drenaje pluvial

Construcción de aceras accesibles

Instalación de luminarias LED

Semaforización

Señalización vial horizontal y vertical

Además, se contempla la construcción de bahías y casetas para paradas de autobuses, así como la implementación de sistemas de seguridad vial y accesibilidad universal.

Dentro del proyecto también se prevé la rehabilitación y construcción de estructuras sobre el río Cabra, río Agua Mula y la quebrada La Guasa, junto con adecuaciones en drenajes y cajones pluviales para disminuir el impacto de inundaciones y escorrentías durante la temporada lluviosa.

Los trabajos incluirán igualmente: