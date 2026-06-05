Clima en Panamá: Imhpa advierte sobre lluvias intensas y actividad eléctrica en gran parte del país

Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se prevén olas entre 0.61 y 1.20 metros de altura, con periodos de entre 7 y 8 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.61 y 1.70 metros, con periodos de entre 12 y 14 segundos, por lo que se recomienda precaución.

Lluvias, aguaceros con tormentas y posibles precipitaciones fuertes se esperan este día en gran parte del territorio nacional, especialmente en sectores de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, la península de Azuero y Darién, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) para este viernes 5 de junio.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan cielos nublados y episodios de lluvias dispersas de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica, las cuales ingresarán desde el sector marítimo hacia tierra firme a lo largo de la vertiente.

Para la tarde y la noche, el Imhpa prevé que continúen las lluvias, con probabilidad de que alcancen intensidad fuerte en sectores de Bocas del Toro, mientras que en el resto de la vertiente se registrarían precipitaciones intermitentes y de menor intensidad.

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En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se esperan aguaceros y tormentas de intensidad fuerte sobre Panamá Este y Darién. Además, se pronostican lluvias dispersas hacia Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y sectores de Panamá Centro y Norte.

Para la mañana persistirán los cielos nublados con lluvias y actividad eléctrica sobre la región metropolitana, el sur de la península de Azuero y Darién. En horas de la tarde se prevén aguaceros con tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte en sectores de Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero, Coclé y el sur de Darién. Estas condiciones podrían extenderse hasta la noche, principalmente sobre Veraguas, la península de Azuero y Coclé.

En el resto de la vertiente del Pacífico se esperan aguaceros de menor intensidad; sin embargo, el Imhpa advirtió que no se descarta la ocurrencia de afectaciones asociadas a las precipitaciones.

Debido a estas condiciones se mantiene un aviso de vigilancia hasta este sábado 6 de junio.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 19°C y 25°C en la cordillera Central, entre 27°C y 29°C en la vertiente del Caribe y entre 28°C y 31°C en la vertiente del Pacífico.

En cuanto al viento, se esperan condiciones variables en la vertiente del Caribe. En el Pacífico predominarán vientos del suroeste y sur, con velocidades inferiores a los 16 kilómetros por hora sobre tierra firme.

Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se prevén olas entre 0.61 y 1.20 metros de altura, con periodos de entre 7 y 8 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.61 y 1.70 metros, con periodos de entre 12 y 14 segundos, por lo que se recomienda precaución.

Los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 3 y 7, con niveles de riesgo moderado a alto en el país.

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