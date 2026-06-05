Una trama en el corazón del Partido Socialista añade presión al Gobierno español

La última consecuencia política del escándalo, que domina actualmente los titulares de la prensa española, ha sido el cuestionamiento a Mercedes González , directora general de la Guardia Civil, cuerpo encargado de algunas de las investigaciones más sensibles que afectan al entorno del jefe del Gobierno.

La aparición de nuevas revelaciones sobre una presunta trama dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para sabotear investigaciones judiciales que afectaban al partido y al entorno del presidente Pedro Sánchez ha aumentado la presión sobre el mandatario y su Gobierno.

"Ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", afirmó este viernes Sánchez, quien defendió que su Ejecutivo es "limpio" y que su partido es "íntegro".

El presidente se refería al denominado caso Leire Díez, una investigación que gira en torno a una exmilitante socialista y que ha cobrado una nueva dimensión tras el registro de la sede principal del PSOE la semana pasada y la divulgación de informes judiciales consultados por AFP.

La última consecuencia política del escándalo, que domina actualmente los titulares de la prensa española, ha sido el cuestionamiento a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, cuerpo encargado de algunas de las investigaciones más sensibles que afectan al entorno del jefe del Gobierno.

Según los investigadores, entre 2024 y 2025 González sostuvo varias reuniones con Leire Díez, exmilitante socialista conocida en los medios como "la fontanera", un apodo que hace referencia a los falsos plomeros involucrados en el escándalo Watergate que provocó la caída del presidente estadounidense Richard Nixon en la década de 1970.

"Desestabilizar de forma sistemática"

La Guardia Civil emitió el jueves por la noche un inusual comunicado en el que aseguró que su directora general "jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil" ni ha interferido en investigaciones realizadas por los agentes, aunque confirmó los encuentros entre ambas mujeres.

"Yo creo que la directora general de la Guardia Civil ayer dio las explicaciones", declaró Sánchez, quien reiteró la confianza del Gobierno y del Ministerio del Interior en la profesionalidad y honestidad de González.

De acuerdo con los investigadores y con el juez Santiago Pedraz, la supuesta trama estaría articulada en torno a Leire Díez y Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, quien también está siendo investigado en otros casos de corrupción.

Cerdán rechazó este viernes las acusaciones y aseguró que forman parte de una "campaña mediática".

Según el magistrado, el objetivo de la organización era "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno".

Los investigadores sitúan el origen de la presunta trama en la primavera de 2024, después de que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, fuera imputada por un presunto delito de tráfico de influencias.

Aquella situación llevó al mandatario a anunciar de manera sorpresiva que estaba considerando dimitir, una posibilidad que finalmente descartó.

Meses después, una conversación grabada entre Díez y otros implicados recogió una frase según la cual el propio Sánchez habría pedido: "¡Que se limpie todo!".

"El one"

Uno de los aspectos más delicados para el presidente es que varias conversaciones intervenidas hacen referencia a una persona identificada como "el one", que los investigadores vinculan con Sánchez.

"Las referencias efectuadas a 'S' se consideran efectuadas a Santos y, por otro lado, las efectuadas a 'el one', lo serían al presidente del Gobierno", señalan los informes policiales.

Tras conocerse estas revelaciones, el Partido Popular (PP) volvió a exigir elecciones generales anticipadas y la renuncia del jefe del Ejecutivo.

Sánchez llegó al poder en 2018 mediante una moción de censura que desalojó de la presidencia al conservador Mariano Rajoy, debilitado entonces por diversos casos de corrupción que afectaban al PP.

Pese a la acumulación de investigaciones judiciales que involucran a antiguos colaboradores cercanos, a un exministro, a su esposa, a su hermano e incluso al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez mantiene que agotará la legislatura hasta mediados de 2027.

Sin embargo, las pesquisas sobre el caso Leire Díez continúan avanzando.

Como parte de las diligencias más recientes, el juez Pedraz solicitó acceso a seis cuentas bancarias vinculadas al PSOE y a empresas con las que mantenía relaciones comerciales, una medida que podría derivar en nuevas revelaciones en las próximas semanas.