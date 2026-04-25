Moradores de Cerro Campana en Capira claman construcción de una vía al MOP

Son más de 200 familias las que utilizan este acceso a diario, en el sitio también necesitan aceras y alcantarillas en la vía.

Panamá Oeste/Residentes de Cerro Campana en Capira temen quedar incomunicados con las próximas lluvias. Reportan que las calles para llegar a su comunidad están cada vez más deterioradas y que en los últimos años parte de la vía ha ido colapsando en ambos lados.

Indicaron que han llevado varias notas al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades locales, sin embargo, la realidad sigue siendo la misma.

Incluso ya se han reportado accidentes porque en la vía solo cabe un carro y en ocasiones se han encontrado 2 vehículos en curvas, lo que aumenta el peligro de la vía.

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Wilfredo Reyes, un residente con discapacidad visual, explicó que el problema data de hace más de 6 años, y ha impactado en el servicio de transporte que se brinda.

“Cada dos días se daña la chiva, los pasajes de los taxis son bastante caros y nosotros le pedimos a las autoridades que tengan esa consideración”, detalló Reyes, al tiempo que cuestionó que se realicen proyectos para Capira Centro, olvidando comunidades como Cerro Campaña.

La situación de la carretera afecta diversos aspectos de la vida cotidiana de estos moradores, que viven prácticamente limitados de una libre circulación.

Por su parte, Yanaika González, otra de las moradoras del lugar, mostró una nota que llevó el 11 de marzo al MOP, en donde le dijeron que irían a inspeccionar, sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta.

“Lamentablemente, las carreteras están en muy mal estado. Se necesitan dos vías, porque así, en el transcurso de que un carro baja y otro sube, no se choquen ni se vayan a la cuneta como ha ocurrido en otras ocasiones”, indicó.

En tanto, el señor Juan Arenas recordó que ya se han registrado incluso deslizamientos de tierra durante cada invierno, pero a pesar de las visitas al lugar, la respuesta no llega.

“Por favor resuelvan”, reclamó. Arenas detalló que, aunque muchas personas tienen carros, otros tienen que ver cómo salen de la comunidad, por la vía que no cuenta ni con aceras ni con una doble vía para prevenir accidentes que lamentar.

Son más de 200 familias las que utilizan este acceso a diario, en el sitio también necesitan aceras y alcantarillas en la vía.

En el lugar hay personas con discapacidad, adultos mayores y niños, quienes son los más afectados.

Información de Yiniva Caballero

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