MOP avanza en licitación de la vía Panamericana David – Frontera tras reunión con ocho empresas interesadas

El proyecto en cuestión abarca la rehabilitación y modernización de aproximadamente 2.5 kilómetros de la vía Panamericana – David – Frontera, divididos en dos tramos.

Chiriquí/El proceso para la rehabilitación de la carretera Panamericana – David – Frontera y la construcción de nuevos intercambiadores en la provincia de Chiriquí dio un nuevo paso este miércoles 22 de abril de 2026, cuando el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se reunió con ocho empresas interesadas en el proyecto durante una sesión clave de homologación.

El encuentro, realizado de forma virtual, fue presidido por el abogado de administración de contratos, Luis Gutiérrez. Durante la jornada, los asistentes revisaron detalles técnicos y administrativos del pliego de cargos, en un espacio que sirvió para responder consultas, atender observaciones y despejar dudas de cara al proceso de licitación.

Este tipo de reuniones forma parte del mecanismo de “mejor valor” que impulsa la entidad, y busca según lo discutido garantizar condiciones más equitativas entre los proponentes antes de la presentación de ofertas.

De acuerdo con el cronograma oficial, el acto de recepción de propuestas está previsto para el próximo 14 de mayo de 2026 hasta las 10:00 a.m., a través del sistema electrónico PanamaCompra. Inmediatamente después se realizará la apertura virtual de las propuestas.

El proyecto en cuestión abarca la rehabilitación y modernización de aproximadamente 2.5 kilómetros de la vía CPA – David – Frontera, divididos en dos tramos: uno hacia la zona hospitalaria y otro en dirección al área industrial y comercial de la ciudad de David. También contempla el diseño y construcción de intercambiadores que buscan aliviar los actuales problemas de movilidad en este punto estratégico de Chiriquí.

La obra incluye estudios técnicos integrales entre ellos topográficos, ambientales, geotécnicos, hidráulicos y de diseño vial además de la reconstrucción y mejora de la carretera existente. A esto se suma la construcción de dos viaductos vehiculares para retornos en sentido oriente y poniente, la rehabilitación de puentes y la edificación de pasos elevados peatonales en zonas de alto tránsito, como el Hospital Dr. Rafael Hernández, la Universidad Autónoma de Chiriquí y el área del Mall Chiriquí.

El plan también prevé la instalación de sistemas de drenaje, cunetas, cajones pluviales, señalización vial moderna y la adecuación de accesos a viviendas, centros educativos y servicios de salud.

Con este proyecto, el MOP apunta a mejorar la conectividad y la seguridad vial en David, además de facilitar el acceso a servicios esenciales, en una provincia que sigue siendo clave para la actividad económica del país.

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