Trabajos del Metro impactarán horario de la estación de Albrook el domingo ¿Cómo será?

El Metro de Panamá aseguró que mantiene su compromiso con la modernización del sistema y la seguridad en la operación del servicio.

El Metro de Panamá informó que continuarán los trabajos de izaje del nuevo techo en la estación Albrook, como parte del desarrollo de la Línea 3, lo que implicará ajustes temporales en la operación de este punto clave de conexión.

De acuerdo con la información, este fin de semana se ejecutará la cuarta fase de instalación de la estructura del techo en la estación, la cual permitirá integrar las líneas 1 y 3 del sistema de transporte.

Debido a estos trabajos, la estación Albrook abrirá el domingo 26 de abril a las 9:00 a.m., en lugar de su horario habitual. Asimismo, se informó que durante la jornada la pasarela peatonal que conecta la estación con la Gran Terminal de Transporte permanecerá cerrada.

En cuanto a la operación del servicio, el Metro detalló que desde la estación 5 de Mayo hasta Villa Zaita, la Línea 1 funcionará en ambos sentidos en su horario regular a partir de las 7:00 a.m.

Las autoridades reiteraron que estas medidas responden al avance de las obras y buscan garantizar la seguridad de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos.

El Metro de Panamá aseguró que mantiene su compromiso con la modernización del sistema y la seguridad en la operación del servicio.

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