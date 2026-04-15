Contrato de mantenimiento de la Línea 2 del Metro se mantendrá hasta junio

Con la publicación en Gaceta Oficial de la Resolución N.° 19, se formaliza así el marco legal para la ejecución del contrato y que la empresa continúe la prestación de los servicios técnicos.

El Metro de Panamá mantendrá los servicios de mantenimiento integral de la línea 2 con la empresa Alstom Panamá, S.A. bajo la figura de contratación excepcional, con vigencia hasta el 30 de junio de este año.

El contrato, que reconoce la extensión de los servicios desde el 1 de enero de 2026, fue aprobado por un monto de hasta $4,329,872.89, con dos meses adicionales para la liquidación contractual, y contempla la prestación de servicios especializados sobre los principales sistemas ferroviarios.

De acuerdo con la Resolución N° 19, publicada la tarde de este miércoles en Gaceta Oficial 30504-C, el alcance incluye el mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y estético de la flota de trenes, así como de los sistemas de señalización ferroviaria y subestaciones de tracción y auxiliares de la Línea 2.

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La contratación se realiza bajo la figura de procedimiento excepcional, según explica la resolución, debido a que los servicios de Alstom Panamá, S.A. vencieron el 31 de diciembre de 2025 y que, “Pese a que el Metro de Panamá avanzó oportunamente en la confección de pliegos de cargos para la realización del acto público correspondiente a la contratación de dichos servicios, la publicación estaba condicionada a la obtención de la partida presupuestaria plurianual”.

Sin embargo, dicha partida fue remitida a finales de noviembre por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante nota MEF-2025-78072, lo que no permitió completar el procedimiento de selección de contratista dentro de los plazos previstos en la ley de contrataciones públicas, según las consideraciones expuestas en el documento.

Con la publicación de la Resolución N.° 19, se formaliza así el marco legal para la ejecución del contrato y que la empresa continúe la prestación de los servicios técnicos en la Línea 2 del Metro de Panamá.

Alstom lideró el suministro del sistema integral de 21 unidades de trenes tipo Metropolis, del sistema de señalización y las subestaciones eléctricas.

Además, ha sido responsable del mantenimiento de la Línea 2 desde su entrada en funcionamiento. El último contrato fue firmado en noviembre de 2022, por un periodo de tres años.