Gobierno y sector pesquero acuerdan mesa técnica para revisar normas y apuntalar exportaciones

Durante la reunión, los representantes del sector plantearon una propuesta orientada a dinamizar el mercado mediante la revisión de normas vigentes y la construcción de nuevas herramientas que fortalezcan su posicionamiento. En 2025, la industria pesquera superó los 265 millones de balboas en exportaciones, una cifra que los empresarios consideran aún con margen de crecimiento.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro con empresarios del sector pesquero de exportación que dejó sobre la mesa un compromiso concreto: abrir un espacio técnico para revisar regulaciones y buscar un impulso sostenido de la actividad, uno de los rubros que más aporta a las ventas externas del país.

Durante la reunión, los representantes del sector plantearon una propuesta orientada a dinamizar el mercado mediante la revisión de normas vigentes y la construcción de nuevas herramientas que fortalezcan su posicionamiento. En 2025, la industria pesquera superó los 265 millones de balboas en exportaciones, una cifra que los empresarios consideran aún con margen de crecimiento.

El principal acuerdo fue la creación de una mesa técnica de trabajo entre el sector privado y las instituciones vinculadas. Este grupo tendrá un plazo de 90 días para presentar al Ejecutivo una propuesta formal que incluya protocolos, planes piloto y una hoja de ruta para la gestión pesquera. La meta, según lo discutido, es equilibrar la explotación de los recursos acuáticos con la sostenibilidad del ecosistema y la generación de empleo.

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Mulino estuvo acompañado por parte de su equipo de gobierno, entre ellos los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), así como el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, y el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Eduardo Carrasquilla. En ese espacio, escuchó los planteamientos del sector y dio luz verde a la conformación de la comisión.

Uno de los ejes centrales de la propuesta fue presentado por el asesor legal de los empresarios, Luis Eduardo Camacho González, bajo el nombre “Panamá Azul Verificable”. El plan contempla la designación de enlaces técnicos por cada institución, la habilitación de un “data room” con información detallada que incluiría flota, monitoreo satelital, capturas, exportaciones y sanciones y la creación de un fondo de modernización pesquera.

A esto se suma la intención de desarrollar un sistema propio de medición, reporte y verificación (MRV), construido de manera conjunta entre el Estado y el sector privado, con base en ciencia independiente y datos públicos auditables.

Los empresarios proyectan que, de concretarse estos mecanismos, el impacto sería inmediato: más empleos, mayor acceso a mercados internacionales, incremento de la inversión y un marco regulatorio que, aseguran, permitiría una conservación efectiva de los recursos marinos. La apuesta, en el mediano plazo, es posicionar a Panamá como un referente regional en pesca y acuicultura sostenible.

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