Alex Lee, exalcalde de Colón, nuevamente aprehendido por investigación de peculado

Entre los aprehendidos está el representante suplente de Barrio Norte, Javier Lynch, y otros dos funcionarios.

Colón/Por orden de la Fiscalía Superior Anticorrupción, fueron aprehendidas cuatro personas este jueves 22 de abril, en la que figuran el exalcalde de Colón, Alex Lee, la exrepresentante suplente de corregimiento de Barrio Sur, Marta Macías, el actual representante suplente de Barrio Norte, Javier Lynch, y el actual tesorero de la junta comunal de Barrio Norte, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, que habría dejado un perjuicio económico al Programa de Interés Social de más de 6 millones de dólares.

Esta es la segunda ocasión que Alex Lee es detenido; en agosto de 2025, en una audiencia de solicitudes múltiples, se le imputaron cargos al exalcalde del distrito de Colón, Alex Lee, por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de diversas formas de peculado. Según la investigación, los hechos ocurrieron durante su gestión como alcalde, entre 2019 y 2024, cuando terceras personas se habrían apropiado de vehículos que se encontraban bajo su custodia y administración.

La audiencia a Alex Lee se realizará en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Colón.

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Las nuevas diligencias

Las diligencias se desarrollaron a primeras horas de este jueves en las residencias de estas personas, donde además la Fiscalía ubicó indicios relacionados con la investigación.

Por orden de la Fiscalía Anticorrupción, Lee fue aprehendido esa vez por delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal del corregimiento de Barrio Sur, al igual que su representante suplente Martha Macías, quien en el periodo anterior (2019-2024) ejerció las funciones de representante.

Al representante suplente en funciones de Barrio Norte, Javier Lynch, se le requiere por el delito de peculado agravado en perjuicio de la junta comunal de este corregimiento, igualmente relacionado con el Programa de Interés Social. Lynch es suplente de Jairo "Bolota" Salazar, quien actualmente es diputado de la Asamblea Nacional.

Además del representante de Barrio Norte, también fue aprehendido el tesorero de esa Junta Comunal.

Se trata de irregularidades administrativas, como insuficiente documentación que sustentará los gastos de fondos públicos asignados a las juntas comunales, lo que causó un perjuicio al Estado de más de $6 millones.

Fiscal Superior Anticorrupción, Digna Castillo, indicó que estas investigaciones iniciaron en el 2024.