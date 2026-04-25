Vandalizan puesto de salud en Cerro Puerco que atiende a cinco mil personas

Individuos ocasionaron daños en el mobiliario y equipo. Además, se reportó el robo de siete pacas de Nutri Crema, insumo destinado a programas de nutrición para poblaciones vulnerables.

Comarca Ngäbe Buglé/El puesto de salud de Cerro Puerco, ubicado en el distrito de Müna, en la comarca Ngäbe Buglé, fue objeto de actos de vandalismo que incluyeron daños a sus instalaciones y la sustracción de insumos médicos y nutricionales, afectando la atención de la comunidad.

El centro de salud, que brinda servicios esenciales cinco días a la semana a una población aproximada de cinco mil personas, sufrió la irrupción de individuos que forzaron las puertas de acceso, ocasionando daños en el mobiliario y equipo. Además, se reportó el robo de siete pacas de Nutri Crema, insumo destinado a programas de nutrición para poblaciones vulnerables.

Ante estos hechos, el Ministerio de Salud condenó enérgicamente el acto de vandalismo y reiteró su llamado a la población a respetar y proteger las instalaciones de salud, al tratarse de bienes públicos fundamentales para garantizar la atención médica en las comunidades.

La institución señaló que este tipo de acciones impacta directamente la continuidad y calidad de los servicios, especialmente en zonas de difícil acceso, donde estos centros representan el principal punto de atención.

El Minsa informó además que se están tomando las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento del puesto de salud a la mayor brevedad posible y que se colaborará con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

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