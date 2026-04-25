Arranca jornada de verificación de miles de aspirantes a programas sociales del Mides

🔴 Para evaluar cada caso, la institución está aplicando instrumentos técnicos como los mapas de pobreza extrema del INEC y el MEF, así como un estudio reciente de Unicef, que identifica hogares con niños, niñas y adolescentes y las áreas que requieren mayor cobertura social. 🔴 Con esta jornada, el Mides atenderá solicitudes que datan de 2018. Esta actualización forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la equidad y sostenibilidad del sistema de protección social en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social inició una jornada nacional de visitas casa por casa para verificar la elegibilidad de más de 9 mil panameños que han solicitado ingresar a los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, entre ellos 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio de Senapan.

La iniciativa busca actualizar la información de los hogares registrados desde 2018, asegurando que los recursos del Estado lleguen a quienes más lo necesitan, mediante una evaluación más precisa de sus condiciones socioeconómicas.

Para este proceso, la institución utiliza herramientas técnicas como los mapas de pobreza extrema elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y el Ministerio de Economía y Finanzas, así como análisis del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que permiten identificar áreas con mayor nivel de vulnerabilidad, especialmente en hogares con niños, niñas y adolescentes.

En un contexto donde aproximadamente uno de cada cuatro panameños vive en situación de pobreza —condición que afecta a cerca de uno de cada tres menores de edad—, las autoridades destacan la importancia de contar con datos actualizados para mejorar la focalización de los programas sociales.

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La jornada es liderada por la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social, que ha visitado hasta la fecha más de 3 mil hogares en distintas regiones del país. En total, 387 promotores y trabajadores sociales participan en estas labores, priorizando a familias con niños, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Durante las visitas se aplica la Ficha Única de Protección Social (FUPS), herramienta que permite evaluar de manera objetiva las condiciones de cada hogar. También se contempla la actualización de datos de beneficiarios activos como parte del proceso de depuración del padrón.

La directora de Inclusión y Desarrollo Social del Mides, Magalis Araúz, explicó que esta jornada responde a lineamientos de la ministra Beatriz Carles, con el objetivo de atender solicitudes pendientes desde hace varios años y agilizar el proceso de evaluación.

Araúz subrayó que la aplicación de la FUPS permitirá determinar con mayor precisión la elegibilidad de los aspirantes, promoviendo una asignación más justa de los beneficios y reduciendo los tiempos de espera.

El Mides aclaró que estas visitas no implican la aprobación ni la suspensión automática de beneficios, sino que buscan verificar información y conocer la realidad actual de cada familia. Además, exhortó a la ciudadanía a recibir a los equipos técnicos debidamente identificados y acudir a los canales oficiales ante cualquier duda.

Actualmente, los programas sociales del MIDES benefician a más de 186 mil panameños, con transferencias trimestrales que superan los 54 millones de balboas. En lo que va de la actual administración, se han incorporado más de 7 mil nuevos beneficiarios, reflejando el compromiso gubernamental con una atención más inclusiva y oportuna.