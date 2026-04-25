Más de 700 directores fortalecen su gestión en la segunda versión de la Escuela de Líderes Educativos

Desde su implementación el año pasado, la Escuela de Líderes Educativos ha capacitado a cerca de 600 directores y supervisores, promoviendo entornos escolares más organizados, participativos y orientados a resultados en todo el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 700 directores escolares iniciaron la segunda versión del diplomado en Liderazgo Educativo, una iniciativa del Ministerio de Educación orientada a fortalecer la gestión administrativa y pedagógica en los centros educativos del país.

El programa, que se desarrolla en nueve sedes a nivel nacional, busca potenciar las capacidades de liderazgo de los directivos mediante metodologías enfocadas en la toma de decisiones, la conducción estratégica y la mejora continua del sistema educativo.

La coordinadora nacional de Líderes Educativos, Elizabeth Gil de Solís, explicó que este diplomado tiene como objetivo impactar positivamente en la calidad educativa, a través del fortalecimiento de la gestión de los directores en beneficio de los estudiantes.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, participó de forma remota y destacó la importancia del trabajo conjunto en el sistema educativo. Señaló que el compromiso diario de los docentes y directivos es clave para alcanzar mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes.

El diplomado inició con el módulo de Liderazgo Educativo e incluye otros temas como gestión de emociones, clima organizacional, gestión pedagógica y administrativa, conexión vital, legislación educativa y el rol del líder directivo en la comunidad.

Participantes del programa valoraron la iniciativa como una oportunidad para fortalecer sus habilidades. La directora Yecenia Pinilla resaltó que estos espacios permiten mejorar la gestión administrativa y el manejo emocional, mientras que la subdirectora Argelis Hernández destacó la importancia de descubrir y potenciar el liderazgo personal.

Desde su implementación el año pasado, la Escuela de Líderes Educativos ha capacitado a cerca de 600 directores y supervisores, promoviendo entornos escolares más organizados, participativos y orientados a resultados en todo el país.

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