Reconocido cineasta Abner Benaim visita Colón y protagoniza cineforo en el Cacco con la película 'Paraíso Tropical'

Durante el conversatorio, el cineasta respondió preguntas del público, escuchó opiniones de los presentes y conversó abiertamente sobre los desafíos del cine en Panamá.

Colón, Colón/El Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco) vivió hoy una jornada cultural de alto impacto con la realización de un cineforo especial que incluyó la proyección de la película panameña “Paraíso Tropical”, destacando la visita presencial del reconocido cineasta y director Abner Benaim, quien llegó a la provincia como invitado especial para compartir con el público colonense.

La actividad se desarrolló como parte del itinerario oficial del Festival Centroamérica Cuenta 2026, un evento regional de prestigio que promueve el arte, la literatura, la cultura y el pensamiento crítico en Centroamérica. La inclusión de Colón dentro de esta programación realizada por Centroamérica Cuenta reafirma el papel de la provincia como un escenario cultural estratégico y con creciente participación ciudadana.

La proyección de “Paraíso Tropical” reunió a estudiantes, jóvenes, gestores culturales y público en general, quienes acudieron al Cacco para disfrutar de una obra cinematográfica que ha logrado reconocimiento por su capacidad de retratar emociones humanas y realidades sociales desde una mirada sensible y profunda. La película generó gran interés entre los asistentes, quienes siguieron con atención cada escena y manifestaron una respuesta positiva ante el contenido presentado.

El momento más destacado de la jornada fue la presencia directa de Abner Benaim, quien no solo acompañó la proyección, sino que también participó activamente en un conversatorio posterior, donde compartió con los asistentes detalles sobre el proceso creativo de la película, las motivaciones detrás de su historia y el propósito del filme como una herramienta de reflexión y memoria social.

Durante el conversatorio, el cineasta respondió preguntas del público, escuchó opiniones de los presentes y conversó abiertamente sobre los desafíos del cine en Panamá, el valor de contar historias propias y la importancia de que las provincias tengan acceso directo a espacios culturales donde puedan interactuar con creadores nacionales de renombre.

El director del Centro de Arte y Cultura de Colón, Abel Aronátegui, destacó la relevancia de recibir al cineasta en la provincia:

“Hoy Colón tuvo un privilegio cultural. Contar con la presencia del maestro Abner Benaim en nuestro Centro representa una oportunidad invaluable para nuestra comunidad. No es lo mismo ver una película que poder conversar directamente con su creador. Este cineforo demuestra que Colón merece y necesita espacios culturales de alto nivel”.

Aronátegui también resaltó que la participación del Cacco dentro del itinerario de Centroamérica Cuenta 2026 demuestra el compromiso de las instituciones culturales con la descentralización del arte:

“Estamos trabajando para que Colón sea parte de los grandes eventos culturales del país. Nuestra comunidad tiene talento, tiene interés y tiene un público que responde”.

El Cacco reiteró su compromiso de continuar promoviendo iniciativas culturales y educativas que impulsen el cine nacional, fomenten el pensamiento crítico y fortalezcan el acceso a actividades artísticas en la provincia.

Estas actividades se dan en el marco de la Fiesta Afropanameña. Para conocer más sobre próximas actividades culturales, pueden seguir al Cacco en Instagram: @coloncacco don encontrarán la agenda cultural.