U2 sorprende en las calles de Ciudad de México con concierto improvisado desde un balcón

La banda irlandesa protagonizó uno de los momentos más comentados en la Ciudad de México luego de aparecer en pleno Centro Histórico para grabar el videoclip de su nuevo sencillo “The Streets of Dreams”.

Lo que inicialmente era una producción musical de gran escala terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para decenas de fanáticos, quienes presenciaron una presentación acústica improvisada desde el balcón de una vivienda particular.

La agrupación liderada por Bono realizó la grabación el pasado 12 de mayo en la Plaza de Santo Domingo, uno de los espacios más emblemáticos del centro capitalino. Desde tempranas horas, el equipo de producción instaló cámaras de alta definición, estructuras de iluminación, grúas y equipos de sonido para registrar distintas escenas del video musical que acompañará el lanzamiento de “The Streets of Dreams”.

Durante la filmación, los integrantes de la banda interpretaron la canción sobre un autobús adaptado como escenario móvil mientras decenas de seguidores y curiosos observaban el rodaje. Algunos asistentes incluso participaron como extras dentro de la producción, generando un ambiente de expectativa alrededor del regreso de la banda a territorio mexicano.

Sin embargo, la jornada cambió repentinamente cuando una fuerte lluvia comenzó a caer sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México. Las precipitaciones afectaron parte de la logística e incluso provocaron daños en uno de los generadores utilizados por la producción audiovisual. Ante esa situación, los músicos buscaron resguardarse temporalmente en un inmueble cercano al set de grabación.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, un vecino de la zona abrió las puertas de su vivienda para recibir a los integrantes de U2, quienes ingresaron saludando a la familia que se encontraba en el lugar. Minutos después, la inesperada visita derivó en un momento que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del grupo.

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Desde el balcón de la casa, Bono y sus compañeros ofrecieron una breve presentación acústica para las personas que permanecían bajo la lluvia en las calles del Centro Histórico. La escena fue registrada por decenas de teléfonos celulares y compartida masivamente en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la cercanía de la agrupación con el público mexicano.

La presencia de U2 en Ciudad de México también reavivó el interés por la extensa trayectoria de la banda, considerada una de las agrupaciones más influyentes en la historia del rock contemporáneo. El grupo se formó en Dublín en 1976 y desde entonces ha mantenido la misma alineación integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

🎸🇲🇽 ¡Bono y U2 conquistando el Centro Histórico bajo la lluvia! 🌧️🎶



El líder de la legendaria banda irlandesa no solo vino a grabar un videoclip, sino a vivir México desde adentro. 🙌🏼❤️



Una familia mexicana les abrió las puertas de su departamento en un emblemático edificio… pic.twitter.com/Xi8tJLJWZE — Periodistas Unidos (@PeriodistasU) May 13, 2026

Su álbum debut, “Boy”, apareció en 1980 y permitió que el grupo comenzara a posicionarse dentro de la escena internacional gracias a un sonido marcado por influencias post-punk. Posteriormente, producciones como “War” consolidaron su reconocimiento global con canciones emblemáticas como “Sunday Bloody Sunday”.

A mediados de los años ochenta, la banda experimentó una evolución artística con “The Unforgettable Fire”, mientras que “The Joshua Tree”, lanzado en 1987, terminó convirtiéndose en uno de los discos más importantes de su carrera y en una referencia obligatoria del rock mundial.

En los años noventa, el grupo apostó por sonidos electrónicos y propuestas más experimentales con álbumes como “Achtung Baby”, “Zooropa” y “Pop”. Más adelante, la agrupación retomó parte de sus raíces rock con “All That You Can’t Leave Behind”, proyecto que marcó otra etapa exitosa dentro de su carrera.

Además de su impacto musical, U2 ha mantenido una fuerte participación en causas sociales y humanitarias alrededor del mundo. Con múltiples premios Grammy y giras internacionales multitudinarias, la banda continúa siendo una referencia cultural dentro de la industria musical global y mantiene vigente su conexión con millones de seguidores.