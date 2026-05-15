Emilia Clarke revela el trauma tras sobrevivir a dos aneurismas cerebrales durante Game of Thrones

Desde 2019, la actriz impulsa la fundación SameYou, organización creada para apoyar la recuperación de personas que han sufrido derrames cerebrales y lesiones neurológicas graves.

La actriz británica Emilia Clarke volvió a conmover a sus seguidores al compartir nuevos detalles sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: los dos aneurismas cerebrales que sufrió mientras grababa la exitosa serie Game of Thrones. La intérprete, reconocida mundialmente por su papel de Daenerys Targaryen, habló abiertamente sobre las secuelas físicas y emocionales que enfrentó tras las complejas cirugías que estuvieron cerca de costarle la vida.

Durante una entrevista en el podcast How to Fail with Elizabeth Day, la actriz de 39 años recordó cómo comenzó la emergencia médica que cambió por completo su realidad. Todo ocurrió en 2011, mientras entrenaba en un gimnasio del norte de Londres. Clarke relató que empezó a sentir un dolor insoportable en la cabeza en medio de la rutina física. “Sentí de inmediato como si una banda elástica estuviera apretando mi cerebro. Intenté ignorar el dolor y seguir, pero simplemente no podía”, recordó sobre el momento previo a desplomarse.

La artista explicó que apenas logró llegar al baño del vestuario antes de sufrir vómitos intensos y un dolor que describió como fulminante. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron que padecía un aneurisma cerebral que requería intervención inmediata. La cirugía logró salvarle la vida, aunque el procedimiento dejó consecuencias severas, entre ellas afasia, un trastorno neurológico que afectó temporalmente su capacidad para hablar con normalidad.

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Uno de los momentos más duros para la actriz ocurrió cuando no pudo pronunciar su propio nombre durante la recuperación. Pese al impacto físico y emocional, Emilia Clarke regresó al rodaje de la producción de HBO apenas cinco semanas después de haber salido del hospital. En el podcast también confesó que intentó ocultar lo ocurrido junto a su representante por temor a perder su trabajo. Según explicó, ambos esperaron para informar a HBO hasta tener la certeza de que sobreviviría. “Hasta que supieran que no iba a morir”, expresó.

Durante ese primer tratamiento, los médicos detectaron un segundo aneurisma en el lado opuesto de su cerebro. Inicialmente decidieron monitorearlo, pero tiempo después, mientras Clarke trabajaba en Broadway y residía temporalmente en Nueva York, los especialistas descubrieron que había aumentado considerablemente de tamaño. La actriz explicó que le prometieron una intervención rápida y sencilla, aunque el procedimiento terminó convirtiéndose en una situación crítica.

“Lo siguiente que recuerdo es que me estaban despertando, y sentía ese mismo dolor intenso otra vez, porque me dijeron: ‘Salió mal. Tenemos que abrirte la cabeza y necesitamos tu permiso’”, relató la intérprete. Clarke recordó además la imagen de sus padres acompañándola en ese momento decisivo. “Recuerdo la cabeza de mi mamá asintiendo, diciéndome: ‘Di que sí’”, añadió.

La operación sufrió complicaciones después de que el material utilizado para sellar el aneurisma provocara un desgarro interno. Los médicos tuvieron que practicar una cirugía cerebral abierta para detener el sangrado. Mientras tanto, sus padres recibían reportes cambiantes sobre el estado de la actriz. Según contó, los especialistas llegaron a advertir diferentes escenarios posibles durante varias horas. “Creemos que va a morir. No, creemos que va a quedar ciega. No, creemos que va a quedar paralizada”, recordó.

Aunque sobrevivió, Clarke aseguró que las secuelas emocionales continúan presentes. “Lo más grande que me pasó con el segundo derrame cerebral fue que me apagué emocionalmente. Se convirtió en una situación en la que simplemente no podía mirar a nadie a los ojos”, confesó. También admitió que vivió durante años convencida de que había escapado de la muerte de manera inexplicable. “Estaba convencida de que había burlado a la muerte y de que se suponía que debía morir, y eso era todo lo que podía pensar cada día”, afirmó.

Actualmente, la actriz continúa lidiando con consecuencias derivadas de las lesiones cerebrales, incluyendo diagnósticos recientes relacionados con inflamación crónica y trastornos del tejido conectivo.