La Fruta pisa suelo panameño y envía llamativo mensaje de agradecimiento

Su proyección internacional se fortaleció tras su participación en el reality digital La Casa de Alofoke 2, donde resultó ganador, abriéndole nuevas oportunidades en medios de comunicación y entretenimiento.

Ciudad de Panamá, Panamá/El creador de contenido dominicano La Fruta llegó este 15 de mayo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, generando una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron su arribo como el de “la fruta más divertida del Caribe” a territorio panameño.

A su llegada, el influencer compartió un mensaje dirigido al público panameño, en el que expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y su entusiasmo por el encuentro con sus seguidores en el país.

Lo más llamativo fue al momento de mencionar el nombre de la terminal aérea panameña.

"Un saludo a la gente del aeropuerto de Cotumen, gracias por el redecimiento que me dieron, la oferta oficial de este lado; me siento superorgulloso por la atención que me dieron y nada, para adelante, estamos aquí en Panamá, ya usted sabe".

Su visita ha sido recibida con expectativa, especialmente entre jóvenes y fanáticos del contenido digital que lo han seguido a través de sus plataformas sociales.

“La Fruta” se ha convertido en una figura destacada del entretenimiento digital latino, gracias a su estilo espontáneo y humorístico, que ha conectado con millones de usuarios en redes sociales. Su historia de vida, marcada por el trabajo, la migración y el impulso familiar, ha sido clave en su crecimiento mediático.

Nacido en el sector Los Coquitos, en Bajos de Haina, República Dominicana, en 1977, su camino estuvo inicialmente alejado de la fama. Padre de siete hijos, su salto al reconocimiento digital se dio gracias a su hijo Andy de la Cruz, quien comenzó a compartir videos cotidianos que mostraban su carisma natural y ocurrencias espontáneas.

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En 2015 emigró a Estados Unidos, donde se estableció en el Bronx, Nueva York, y trabajó en el sector de la construcción. Sin embargo, su popularidad creció rápidamente cuando su contenido comenzó a viralizarse en plataformas digitales, consolidándose como una personalidad del entretenimiento latino en internet.

Su proyección internacional se fortaleció tras su participación en el reality digital La Casa de Alofoke 2, donde resultó ganador, abriéndole nuevas oportunidades en medios de comunicación y entretenimiento.