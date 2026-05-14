Don Francisco vuelve a la TV con un nuevo programa de entrevistas

La televisión hispana prepara el regreso de una de sus figuras más emblemáticas.

Don Francisco, histórico conductor chileno reconocido por liderar durante décadas el exitoso programa Sábado Gigante, regresará a la pantalla de Univision con un nuevo ciclo de entrevistas que marcará su retorno a la cadena después de diez años alejado de sus estudios y producciones principales.

El anuncio fue confirmado por el propio presentador a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto televisivo. En un mensaje publicado en Instagram, el comunicador agradeció el respaldo recibido durante su extensa trayectoria profesional y destacó la importancia de reencontrarse nuevamente con el público latino que lo acompañó durante generaciones.

En su publicación, el conductor señaló: “Quiero agradecer sinceramente a Televisa Univision por la confianza, y al público, que durante tantos años me ha acompañado con cariño, generosidad y lealtad”. Además, agregó: “Después de tanto camino recorrido, uno aprende que cada etapa tiene su tiempo, su emoción y su sentido. Y aunque pasan los años, sigo sintiendo que todavía hay historias que contar, personas que escuchar y momentos que compartir”.

El estreno del nuevo espacio televisivo está previsto para el próximo año y tendrá alcance internacional, con una producción dirigida especialmente al mercado hispano de Estados Unidos y América Latina. La información fue divulgada por medios especializados de entretenimiento estadounidenses, que señalaron que el formato apostará por conversaciones cercanas con invitados reconocidos y momentos de gran impacto televisivo.

Según la descripción compartida por Televisa Univision, el programa combinará la cercanía de una entrevista íntima con la magnitud de un especial televisivo. La propuesta buscará recuperar el estilo que convirtió a Don Francisco en una referencia obligatoria dentro de la televisión de habla hispana y en uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento latino.

El regreso del conductor chileno representa un acontecimiento relevante para la industria televisiva. Mario Kreutzberger, nombre real del presentador, construyó una carrera histórica gracias al éxito de Sábado Gigante, programa que permaneció al aire durante 53 años y alcanzó audiencias millonarias en distintos países. El formato incluía concursos, humor, entrevistas, reportajes y segmentos familiares que se transformaron en una tradición de los fines de semana.

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Sábado Gigante comenzó sus emisiones en Chile en 1962 y años más tarde se trasladó a Miami para su expansión internacional en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, el espacio logró consolidarse como uno de los programas de variedades más longevos y exitosos de la televisión mundial, reuniendo a millones de espectadores en más de veinte países.

La despedida definitiva del histórico formato ocurrió el 19 de septiembre de 2015 y contó con la participación de reconocidos artistas, periodistas y figuras políticas internacionales. Tras concluir esa etapa, Don Francisco continuó vinculado a la televisión y desarrolló otros proyectos de entrevistas en Telemundo, cadena perteneciente a NBC Universal, donde condujo un programa dominical durante varios años.

Ahora, el presentador chileno prepara un nuevo capítulo en su trayectoria con un proyecto que promete reconectar a varias generaciones de televidentes con una de las figuras más influyentes de la televisión hispana contemporánea.

La expectativa alrededor del regreso de Don Francisco también ha generado una amplia conversación en redes sociales y medios especializados. Seguidores del conductor recuerdan el impacto cultural que tuvo su presencia semanal en la televisión hispana y consideran que este nuevo formato podría convertirse nuevamente en uno de los proyectos más vistos del entretenimiento latino. La producción buscará atraer tanto a audiencias históricas como a nuevas generaciones interesadas en entrevistas y historias