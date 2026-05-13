Rihanna causa furor con tatuaje inspirado en dibujos de sus hijos y desata debate

La cantante volvió a convertirse en tendencia mundial tras revelar uno de los tatuajes más personales y comentados de toda su colección.

La artista sorprendió a sus seguidores al decidir plasmar en su piel un diseño inspirado directamente en los dibujos realizados por sus hijos, una elección que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó reacciones divididas entre fanáticos y usuarios de internet.

La intérprete, reconocida tanto por su carrera musical como por su influencia en la moda y la cultura pop, acudió al estudio del prestigioso tatuador Bang Bang para realizarse la pieza artística que ya circula ampliamente en plataformas digitales. El diseño nació a partir de trazos elaborados por Rza, Riot y el pequeño Rocki, los tres hijos que comparte con A$AP Rocky.

Según explicó el propio tatuador en sus redes sociales, Rihanna llegó con un “lienzo” muy distinto a los diseños convencionales que suelen solicitar las celebridades. El papel incluía líneas irregulares, garabatos infantiles y stickers inspirados en caricaturas, creados por los pequeños con total libertad y creatividad.

Lejos de modificar el concepto original o buscar una versión estilizada, la cantante decidió mantener la esencia espontánea del dibujo realizado por sus hijos. El tatuaje fue plasmado en la parte posterior de su rodilla izquierda utilizando únicamente tinta en blanco y negro, aunque el boceto inicial contenía colores llamativos y elementos decorativos.

Las imágenes y videos compartidos por Bang Bang mostraron a Rihanna sonriendo durante el proceso y bromeando mientras recibía el tatuaje. En algunos momentos, la artista incluso hizo comentarios sobre el dolor provocado por las agujas, tomándose la experiencia con humor frente a las cámaras.

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La elección del diseño generó una ola inmediata de comentarios en redes sociales. Mientras muchos admiradores destacaron el valor sentimental de la decisión y celebraron la conexión familiar reflejada en el tatuaje, otros usuarios cuestionaron el resultado estético de la obra.

Entre las reacciones más comentadas aparecieron mensajes como: “Si este fuera alguien más, todos criticarían”, además de publicaciones que señalaban: “hubiera esperado hasta que fueran un poco mayores y dibujaran un poco diferente. Espero que ella añada color”. Otro comentario viral afirmó: “lol mi chica está loca”.

A pesar de las críticas, numerosos seguidores defendieron la autenticidad del tatuaje y resaltaron que el objetivo principal no era alcanzar un resultado visual perfecto, sino conservar un recuerdo íntimo relacionado con sus hijos. La decisión también fue interpretada como una muestra de la etapa familiar que actualmente vive la cantante barbadense, quien en los últimos años ha priorizado su faceta como madre.

El tatuaje llamó especialmente la atención porque rompe con las tendencias habituales dentro del mundo de las celebridades, donde predominan diseños minimalistas, frases cuidadosamente elaboradas o símbolos con estética sofisticada. En este caso, Rihanna apostó por conservar la esencia infantil del dibujo, incluso manteniendo trazos irregulares que evocan claramente la creatividad espontánea de un niño.

El fenómeno viral también impulsó conversaciones sobre el significado emocional de los tatuajes familiares y sobre la manera en que figuras públicas utilizan el arte corporal para expresar aspectos personales de su vida cotidiana. Para muchos usuarios, el gesto de la cantante representó una forma auténtica de inmortalizar un momento de la infancia de sus hijos.

Con esta nueva pieza, Rihanna continúa consolidando una imagen pública marcada por la autenticidad y la libertad creativa. Más allá de la controversia estética, el tatuaje inspirado en los dibujos de Rza, Riot y Rocki se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas y reafirmó el impacto mediático que mantiene la artista en redes sociales y en la cultura pop internacional.