Sector agrícola se prepara ante impacto del fenómeno del Niño en Panamá

El fenómeno climático ya empieza a reflejar sus primeras consecuencias en algunos productos agrícolas, especialmente en frutas.

Ciudad de Panamá/Tras la confirmación de la llegada del fenómeno del Niño a Panamá, el sector agrícola comienza a prepararse para enfrentar los efectos que podrían generar las altas temperaturas y la disminución de lluvias en distintas regiones del país.

El fenómeno climático ya empieza a reflejar sus primeras consecuencias en algunos productos agrícolas, especialmente en frutas y alimentos que presentan cambios en sus texturas y variaciones en su calidad debido a las alteraciones del clima.

Especialistas advierten que las temperaturas en el Pacífico podrían incrementarse en los próximos meses, acompañadas de menor nubosidad, mayor radiación solar y períodos prolongados de sequía, condiciones que impactarían directamente la producción agropecuaria.

”El arco seco siempre porque definitivamente las condiciones, la climatología de la región es que siempre tenga menos precipitación”, explicó Luz Graciela de Calzadilla, directora del Imhpa.

Ante este escenario, productores y comerciantes aseguran que algunos alimentos ya registran afectaciones. En Merca Panamá, vendedores reportan cambios en ciertos productos agrícolas, mientras otros comienzan a experimentar incrementos en sus precios debido a las dificultades en la producción y abastecimiento.

”Estas temperaturas están haciendo efecto ya en algunos productos, como por ejemplo el melón y la sandía, tenemos clientes que están reportando que cuando agarran una sandía en la parte del aguada”, señaló Yoris Morales, Asoc. de Comerciantes de Merca Panamá.

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Desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) indicaron que se estarían implementando medidas paliativas para apoyar al sector y reducir el impacto que podría provocar el fenómeno del Niño en las actividades agrícolas y pecuarias.

”Pensamos invertir mucho en sistemas de riego, estamos buscando los fondos para traer nuevas perforadoras, porque estos son fenómenos que todos los años van a pasar y sobretodo en el área de Azuero”, señaló Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario.

Por su parte, productores solicitaron a las autoridades la instalación de mesas técnicas para evaluar alternativas de producción más viables y resilientes frente a las condiciones climáticas que se pronostican.

Además, señalaron la necesidad de fortalecer estrategias relacionadas con sistemas de riego, manejo de cultivos y planificación agrícola, tomando en cuenta que las proyecciones apuntan a que el fenómeno del Niño podría extenderse por un período más intenso y prolongado.

Con información de Jocelyn Mosquera