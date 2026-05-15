El síndrome de ovarios poliquísticos, una de las condiciones hormonales más comunes entre mujeres en edad reproductiva, cambiará oficialmente de nombre luego de años de debate dentro de la comunidad médica internacional.

A partir de ahora, esta condición será denominada síndrome ovárico metabólico poliendocrino, un término que busca describir de manera más precisa la complejidad de la enfermedad y sus efectos más allá de los ovarios.