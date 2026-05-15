Síndrome de ovarios poliquísticos: la condición hormonal que ahora tendrá otra identidad médica

El síndrome de ovarios poliquísticos, una de las condiciones hormonales más comunes entre mujeres en edad reproductiva, cambiará oficialmente de nombre luego de años de debate dentro de la comunidad médica internacional.

Síndrome de ovarios poliquísticos, imágen con fines ilustrativos

A partir de ahora, esta condición será denominada síndrome ovárico metabólico poliendocrino, un término que busca describir de manera más precisa la complejidad de la enfermedad y sus efectos más allá de los ovarios.

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