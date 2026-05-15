El síndrome de ovarios poliquísticos tendrá un nuevo nombre: esto es lo que cambia

Ciudad de Panamá/El síndrome de ovarios poliquísticos, una de las condiciones hormonales más comunes entre mujeres en edad reproductiva, cambiará oficialmente de nombre luego de años de debate dentro de la comunidad médica internacional.

A partir de ahora, esta condición será denominada síndrome ovárico metabólico poliendocrino, un término que busca describir de manera más precisa la complejidad de la enfermedad y sus efectos más allá de los ovarios.

”Anteriormente se había pensado que el síndrome de ovarios poliquísticos era exclusivamente un manejo ginecológico, sin embargo, tiene que ver mucho en base a los signos y síntomas relacionadas a muchas entidades como la nutrición, ginecología genética”, indicó Gustavo Gil, ginecólogo obstetra del Minsa.

Especialistas consideran que el nuevo nombre refleja mejor las múltiples alteraciones metabólicas, hormonales y endocrinas asociadas a esta afección, la cual incrementa el riesgo de desarrollar problemas de salud como resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y obesidad.

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Además, el síndrome ovárico metabólico poliendocrino es considerado una de las principales causas de infertilidad femenina. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran las menstruaciones irregulares o poco frecuentes, cambios en el crecimiento del vello corporal, piel grasa, acné y la presencia de quistes en los ovarios.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 % y el 13 % de las mujeres en edad reproductiva en el mundo padecen esta condición. Sin embargo, se estima que cerca del 70 % desconoce que la tiene, debido a la falta de diagnóstico oportuno.

El cambio de denominación surge como parte de los esfuerzos médicos y científicos por generar una mayor comprensión sobre la enfermedad y promover diagnósticos más tempranos que permitan mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Con información de Jessica Román